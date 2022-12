Bike-funspinning bereidt zich voor op de 1000 km Kom op tegen Kanker

Bike-funspinning zet zich al 17 jaar in voor goede doelen. In die tijd hebben ze al voor meer dan 100 000 euro geschonken aan goede doelen, zoals koester, Kom op tegen Kanker, Make a Wish… door te participeren in spinningmarathons. Volgend jaar, tijdens het Hemelvaartweekend, rijden ze zelf met de lesgevers van Bike-funspinning de 1000 km Kom op tegen Kanker. Vrijdag 3 december organiseerden ze een eerste actie. Een takeaway, waar maar liefst 220 maaltijden werden afgehaald. Alle lesgevers en medewerkers kwamen hiervoor samen bij Bike-fun in Waregem. De ideale gelegenheid om al hun locaties eens samen te brengen. Het werd een gezellige avond en tevens de start voor het uitwisselen van ideeën over de werking van de club en de volgende acties voor de 1000 km Kom op tegen Kanker. (MV/foto MV)