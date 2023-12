Bijzondere Wens-Actie voorgesteld in aanloop naar De Warmste Week in Brugge

Brugge 2030, Vierkant Tegen Eenzaamheid en Stad Brugge deden in de aanloop naar De Warmste Week, waarvoor Brugge de gaststad is, een oproep om warme wensen van Bruggelingen te verzamelen. Dat leverde honderden inspirerende wensen op en daarvan werden er dertig geselecteerd en afgedrukt op affiches. Vanaf dinsdag 12 december kunnen inwoners van Brugge zo’n affiche ophalen in de Brugse bibliotheken, Concertgebouw, De Republiek, Kaap of het Cultuurcentrum. “Voor wie dertig affiches ophaalt en uithangt, voorzien we een mooie prijs”, zegt trajectcoördinator Dalilla Hermans van Brugge 2030.

Vierkant Tegen Eenzaamheid en de Vrijwilligerscentrale hebben ook een eigen postkaartenactie ‘Verbind je buurt’ lopen. De postkaartjes zijn tot eind dit jaar verkrijgbaar in de Vrijwilligerscentrale op het Kraanplein en ‘Hoogstraat 9’. (CGRA)