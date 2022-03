Bijzondere Oostendenaar Jaimie verwelkomt bezoekers in stadhuis op Wereld Downsyndroomdag

21 maart is Wereld Downsyndroomdag en veel mensen trokken daarom vandaag twee verschillende kousen aan. Ook Jaimie Van Kerschaver (30) toonde op deze dag trots zijn kousen, want het is oké om anders te zijn. Op deze speciale dag was hij aanwezig in het stadhuis om te praten met Oostendenaars en stadsmedewerkers.

Jaimie Van Kerschaver kwam langs op het stadhuis om Oostendenaars op deze speciale dag te verwelkomen, maar ook om enkele tips te geven aan schepen Hina Bhatti voor een Down-vriendelijk beleid. Jaimie heeft meteen wel enkele ideeën. “Er zijn wel nog zaken die ook in Oostende beter kunnen zoals een theater voor mensen met een beperking. Ik zou heel graag acteren. Ik heb al een casting meegedaan voor Familie voor de rol van Emiel, maar ik heb het niet gehaald. Het zou leuk zijn als mensen met een beperking hier in Oostende konden meedoen in een gewone theatervoorstelling”, zegt Jaimie.

Alleen wonen

Sinds en vooral ook door zijn deelname aan ‘Down the road’ is er al veel veranderd in het leven van Jaimie. “Ik woon nu in Huis André van Duinhelm met enkele vrienden. Ik had altijd tegen mijn mama gezegd dat ik ook alleen wilde wonen, net als mijn broer die op kot heeft gezeten in Gent. Het leukste vind ik dan ook dat ik op eigen benen kan staan.”

Hij werkt ook in horecazaak Lizette en Lucien van Duinhelm en ook bij zijn ouders in Walrave. Hij droomt ervan om voltijds als ambassadeur van de stad aan de slag te kunnen, maar is ondertussen ook heel gelukkig in de horeca. “Ik doe alles graag aan mijn job. We verkopen soep en andere lunchgerechten bij Lizette. Ik dien op, ik doe afwas en ik neem bestellingen op, maar ik praat ook vooral graag met de mensen”, zegt de Oostendenaar.

Ambassadeur

Jaimie kon zijn droom om als dj op te treden ook al waarmaken en heeft zelfs nog verschillende optredens in zijn agenda staan met Grenzeloos en Bootsea festival. Hij blijft wel dromen. “Ik zou graag op het stadhuis werken als ambassadeur.”

Schepen Hina Bhatti wil alvast werk maken van een divers personeelsbeleid in het stadhuis en beloofde om het te bespreken met burgemeester Bart Tommelein. “Jaimie is één van onze Bijzondere Oostendenaars. Hij kan mensen sensibiliseren over zijn vorm van beperking, daarom hebben we hem vandaag ook uitgenodigd. Mensen weten vaak heel weinig over het Downsyndroom en door Jaimie te leren kennen, kunnen ze heel wat bijleren”, zegt de schepen.