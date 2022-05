Bijzondere Gin voor Boccia-atleet Jaan

Twee jaar geleden pakte Brouwerij Betsy, ook bekend van haar gin Betsy, uit met een bijzondere editie van de Gin for Life. De opbrengst ervan ging toen naar enkele lokale verenigingen en goede doelen. “Dit jaar doen we de Gin for Life nog eens over, maar nu ten voordele van Boccia-atleet Jaan Peene”, geeft zaakvoerder Jurgen Tavernier aan.

Met de aankoop van een fles Gin for Life kon je twee jaar geleden VillaVip Bredene, Volley Bredene, Chiro Sas Bredene, Kids Atletiek Bredene, Ksv Bredene, Natuurwerkgroep De Zeekoet of SOS Reptiel steunen. De actie was een succes, want de speciaal voor de gelegenheid gestookte gin was in geen tijd uitverkocht.

Dit jaar pakt Jurgen Tavernier, zaakvoerder van Brouwerij Betsy, opnieuw uit met een Gin for Life. “Onze Betsy’s Gin for Life wordt dit jaar gestookt ten voordele van Boccia-atleet Jaan Peene”, aldus Jurgen. Boccia is een paralympische sport, verwant aan petanque en bowls, die wordt gespeeld met zachte ballen en beoefend wordt door mensen met een spierziekte, dwarslaesie of andere motorische beperking.

“Jaan bedrijft de sport op zeer hoog niveau. Maar de kosten lopen flink op. Een set ballen kost al snel meer dan 1.200 euro. En dan zijn er nog de verplaatsingen naar de wedstrijden, de kosten voor de begeleider,… Daarom hebben we besloten om onze Platina Eend van Bredene te steunen en verkopen we Betsy’s Gin For Jaan.”

Platina Eend

De Platina Eend, de belangrijkste sporttrofee in Bredene, ging zoals Jurgen aangeeft enkele weken geleden naar Jaan Peene, die zijn Boccia speelt bij GIDOS in Gits. “Hij maakte in 2021 een heel sterk debuut op internationaal niveau, was geselecteerd voor het Europees kampioenschap en deed het daar meer dan behoorlijk”, is papa Mario trots.

Om de ginactie extra luister bij te zetten, doet Mario er nog een schepje bovenop. Hij loopt op 11 juni, met zoon Jaan in een speciale sportrolstoel, 63 km van Gits via het stadion van Club Brugge naar Betsy’s Proefbrouwerij in de Duinenstraat. “We hopen dat alle 200 flessen tegen dan verkocht zijn”, geeft Jurgen aan.

“Vertrekplaats Gits is niet toevallig gekozen. Het is de plek waar Jaan in het zorgcentrum Dominiek Savio verblijft. En tussenstop Jan Breydel is ook geen toeval. We zijn allebei fanatieke Clubsupporters”, legt Mario uit.

Met de anderhalve marathon Gits-Bredene is Mario niet aan zijn proefstuk toe. “Ik heb vroeger veel gelopen en gevoetbald. Maar omdat ik in de weekends ook dj ben, raakte dat sporten wat op de achtergrond. In volle coronaperiode ben ik echter opnieuw beginnen lopen. En ik heb de smaak weer volop te pakken. Ik train momenteel zo’n 116 km per week, in aanloop naar mijn deelname aan een duurloop op Fuerteventura, waar ik 125 km in drie dagen zal moeten lopen.”

Sportieve dromen

Ook Jaan heeft echter nog sportieve dromen. “Ik hoop ooit aan de Paralympische Spelen deel te kunnen nemen. Parijs zal allicht wat te vroeg komen, maar misschien lukt Los Angeles 2028 wel.”

Maar eerst met pa Mario dus van Gits naar Bredene op zaterdag 11 juni. “We hopen bij Jurgen te arriveren tegen 14.30 uur”, rekent Mario uit. “De gin zal klaarstaan”, belooft Jurgen.

(Marc Mahieu)

Meer info over de Gins for Life en Mario en Jaan hun Gits-Bredenetocht vind je op https://www.facebook.com/brouwerijbetsy.