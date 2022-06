Bijzondere Belastingsinspectie viseert Ghelamco Group en oprichter Paul Gheysens

De Bijzondere Belastinginspectie ligt in diverse zaken in de clinch met Ghelamco Group en oprichter Paul Gheysens. Dat schrijft De Tijd zaterdag. De fiscus viseert miljoenentransacties die gebeurden via een Cypriotische spilvennootschap van de Ieperse vastgoedgroep.

In mei vorig jaar legde Ghelamco de laatste hand aan de Warsaw Unit, een innovatieve wolkenkrabber in de Poolse hoofdstad Warschau. De financiële constructie rond het Poolse project trok ook de aandacht van de Bijzondere Belastinginspectie, meldt dagblad De Tijd. Het project was in handen van een Poolse vennootschap. In september 2016, nog voor de bouwwerken begonnen, werd 60 procent van de aandelen in de Poolse vennootschap verschoven van de Ieperse vennootschap Elzenwalle van Paul Gheysens en zijn vrouw naar de Cypriotische vennootschap Granbero Holdings, die eigendom is van de Belgische Ghelamco Group. Bij Granbero stond al de andere 40 procent van de Poolse vennootschap in de boeken.

In ruil kreeg het Ieperse Elzenwalle een belang in de Cypriotische vennootschap, maar die participatie werd meteen doorverkocht aan de Ghelamco Group. Met als resultaat dat een uitzonderlijke financiële opbrengst van 33 miljoen euro bij Elzenwalle belandde. De belastinginspectie stelt dat daarbij onterecht geen belastingen betaald zijn en bedeelde Elzenwalle met een fiscale claim van ruim 11,2 miljoen euro.

Gheysens en zijn advocaten trokken al naar de rechtbank van eerste aanleg in Brugge om de miljoenenclaim rond Elzenwalle aan te vechten. In januari kregen ze er ongelijk. Ze tekenden beroep aan en in september volgend jaar wordt de zaak opnieuw gepleit voor het hof van beroep in Gent.

Nog diverse rechtszaken

Rond de vennootschap Elzenwalle is nog een andere belastingzaak hangende bij de Brugse rechtbank. Die zaak, die in september volgend jaar behandeld wordt, gaat over diverse andere boekingen van kosten en verliezen. De vennootschap is genoemd naar het kasteel Elzenwalle dat Gheysens enkele jaren geleden kocht. Dat is gelegen in een riant bosrijk domein van 9 hectare in Voormezele, een deelgemeente van Ieper. In de volksmond wordt het kasteel de pinhelm genoemd, door de opvallende puntvormige witte koepelhal die het complex domineert. Op het adres zijn diverse persoonlijke vennootschappen van Gheysens en zijn vrouw gevestigd. Nog volgens De Tijd zou Ghelamco in nog drie andere fiscale rechtszaken verwikkeld zijn. Twee zaken worden pas in oktober volgend jaar behandeld. In een derde zaak kan nog deze maand een vonnis volgen, maar Ghelamco zou ook buiten de rechtbank over akkoorden onderhandelen met de fiscus.