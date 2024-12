Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gaat met nieuwe legislatuur van start in Torhout

Na de gemeenteraad is ook het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) met de nieuwe legislatuur van start gegaan in Torhout.

Het comité wordt voorgezeten door schepen Joost Cuvelier en bestaat in totaal uit negen leden: staande van links naar rechts Nick Mouton (Vooruit), Luc De Ridder (N-VA), Gianni Verhouwe (CD&V), Kristoff Demoor (CD&V) en Jens Demol (CD&V) en zittend van links naar rechts Sien Lagae (Groen), Adeline Tapsoba (CD&V), Joost Cuvelier (CD&V) en Mieke Verduyn (CD&V). De vergaderingen hebben plaats in de seminariezaal van het stadskantoor. Het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerende orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele steun- of hulpverlening binnen de beleidslijnen die door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden vastgelegd.