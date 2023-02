Bijna vijf maanden nadat haar dochter Jessy (24) stierf in Rome, heeft mama Evelyne nog altijd geen duidelijk antwoord op haar vragen: “We worden meer gestraft dan de dader”

Een aanrijding door een dronken chauffeur kostte op 8 oktober 2022 het leven aan Jessy Dewildeman (24) uit Wevelgem en haar vriendin Wibe Bijls (25) uit Menen. Het hoe of wat van het ongeval? Daar heeft Evelyne Derumeaux, Jessy’s mama, nog altijd het raden naar. “De onduidelijkheid vreet.”

“Dat ze gestorven is in Rome. Dat is het enige dat we echt met zekerheid weten dankzij de overlijdensakte”, zucht Evelyne Derumaux. Ze is kwaad. Ontgoocheld. Bijna vijf maanden geleden verloor ze haar dochter Jessy Dewildeman (24).

Citytrip in Rome

De jonge vrouw uit Gullegem was op reis met een van haar beste vriendinnen Wibe Bijls (25) in Rome. Op 8 oktober reden ze op de ring rond Rome wanneer voor hen een ongeval gebeurde. Ze beslisten te stoppen langs de weg om de mensen met pech te helpen.

Niet veel later werden ze van de weg gemaaid door Francesco Moretti. Een 35-jarige man zonder rijbewijs, die reed onder invloed van drank en van drugs. Na de aanrijding koos hij het hazenpad. Hij werd iets later bij hem thuis opgepakt. “Veel meer weten we niet. En dat is dan nog wat we via de kranten moesten vernemen”, klinkt het moedeloos.

Toen ze in Italië was om het lichaam van haar dochter te identificeren, werd ze beloofd dat ze na vier tot zes weken het politieverslag zou kunnen bekomen. Intussen zijn we veel meer dan zes weken verder en heeft ze niks. “We hebben een advocaat in Italië, maar volgens hem mogen we dat verslag niet zien – dat is de wet in Italië. Hij zegt er alles aan te doen, maar intussen blijven we in het ongewisse. Alsof alles in de doofpot wordt gestoken.”

“We weten van niks”

En dat vreet aan haar. “Het is ondraaglijk. Dagelijks word ik ermee geconfronteerd en dat weegt zwaar op mij. Ik sta ermee en ga ermee slapen. Mentaal ben ik helemaal gebroken”, vertelt de onfortuinlijke mama van Jessy.

“Het verslag inkijken zou ons helpen om het een plaats te kunnen geven, maar we weten dus niks. We worden nergens in betrokken en niemand die ons iets kan zeggen. We moeten wachten, horen we. Een schande is het eigenlijk.”

Uiteindelijk is het hopen op meer details of wachten tot het proces van de aanrijder. “Daarvoor is er nog geen datum. Of die gast nog in de bak zit of niet, eigenlijk weten we dat ook niet. We hebben het gevoel dat we als familie harder gestraft zijn dan de dader zelf.” (JD)