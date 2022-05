Bijna veertig kippen doodgebeten in Reningelst: “Die dieren moeten enorm afgezien hebben”

Chris en Carine zijn 36 van hun veertig kippen kwijt, nadat een roofdier zich een weg groef onder de afsluiting van hun weide. Het koppel pleit voor meer jacht. “Maar dat heeft geen enkele zin”, zegt Natuurpunt, die voldoende preventieve maatregelen adviseert. “Anders riskeer je een moordpartij.”

“Een slagveld, overal lagen pluimen en dode kippen, sommigen zonder kop.” Zo trof Chris Vandelanotte (58) dinsdagochtend zijn kippenweide aan. De landbouwer en hoeveslager houdt al heel zijn leven kippen op Vleeshoeve Sint-Pieterke bij het Poperingse dorp Reningelst.

“Ik ben toch geschrokken”, zegt Chris. “Een tiental jaar terug raakte een roofdier al eens binnen, maar nooit eerder zijn hier zoveel kippen doodgebeten. En er was maar aan een paar dieren gepeuzeld. Gelukkig heb ik er slechts veertig, anders waren er nog meer dood. Amper vier hebben het overleefd en zij zijn in shock.”

“Je zou voor minder”, reageert Carine Boussemaere (55), de vrouw van Chris. “Die dieren moeten enorm afgezien hebben. Ze zagen hoe hun vriendjes een voor een gepakt en kapotgebeten werden.”

Chris en Carine zijn 36 van hun veertig kippen kwijt, nadat een roofdier zich een weg groef onder de afsluiting van hun weide. © TP

Het koppel heeft een kippenhok, maar laat de dieren zoveel mogelijk buiten rondlopen in een weide rond het hok. “Omdat het ’s nachts erg warm is binnen en op vraag van onze klanten, die eitjes willen van kippen in een ongedwongen natuurlijke omgeving”, vervolgt Chris. “De kleinkinderen gaan graag mee eitjes rapen en we bieden de eitjes aan in onze hoevewinkel op het erf, de koelkast langs de straat, afhaalpunten in de streek en restaurants, zoals La Bonne Planche in Westouter. Wij verkopen vooral vers vlees en zelfbereide charcuterie, maar die eitjes werden gesmaakt in de streek en dankzij de korte keten wisten de mensen vanwaar ze kwamen. Onze vier overgebleven kippen leggen elk een ei per dag, net genoeg voor eigen gebruik.”

Meer jacht

Carine en Chris pleiten voor meer jacht, want ze denken dat een vos hun kippen aanviel. “Er is een vossenjong gespot in de Pastoorstraat in Reningelst. Mogelijk zijn er nog mensen, die hetzelfde meemaakten. Onze weide is omringd met een afsluiting van twee meter hoog, maar het roofdier kon eronder door graven.”

“Dan kan het ook gaan om een beschermde steenmarter of bunzing”, denkt Lieven Stubbe, bestuurslid van Natuurpunt De Bron in de Westhoek. “Uit jachtdrift worden dan zoveel mogelijk prooien doodgebeten.”

“Zoveel dode dieren is uitzonderlijk en hangt af van het instinct van het dier. Het kan evengoed gaan om een loslopende hond”, aldus Erwin Verfaillie, boswachter van Agentschap Natuur en Bos in de regio.

Vossen en marters bejagen heeft volgens Stubbe en Verfaillie geen zin. “Alleen preventieve maatregelen helpen”, zegt Stubbe. “De afsluiting moet diep genoeg in de grond en de buitenkant van de ren moet belegd zijn met tegels. Idealiter wordt de volledige ren overspannen met hetzelfde gaas als de omheining. Ofwel breng je de kippen voor zonsondergang binnen in een kippenhok, dat voldoende afgesloten is. Als je er een hand kan insteken, kan een marter binnen en riskeer je een moordpartij.” (TP)