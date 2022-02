Bijna twee miljoen kubieke meter extra zand op Belgische stranden in 2021

In 2021 kregen de Belgische stranden bijna twee miljoen extra kubieke meter zand toegevoegd. Dat blijkt woensdag uit jaarcijfers van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De stranden krijgen extra zand om de kust beter te beschermen tegen stormvloeden.

MDK voert sinds 2011 het Masterplan Kustveiligheid uit. Dat is een reeks maatregelen om de kust en het achterliggende land te beschermen tegen zware stormvloeden. Een van de meest effectieve oplossingen daarbij is het opspuiten van extra zand op onze stranden. Zo werd er in 2021 in totaal bijna twee miljoen kubieke meter zand toegevoegd aan de Belgische stranden.

Helmgras

Daarnaast plantte MDK in totaal ruim 30.000 vierkante meter helmgras aan. De aangeplante vakken zullen door de wind aangroeien met zand, waardoor er op termijn een duinenstrook ontstaat. Duinen zorgen er dan weer voor dat het zand bij stormweer wordt tegengehouden, wat voor minder overlast zorgt op de zeedijk, tramsporen of de rijweg.

Ook in 2021 zijn zandopspuitingen gepland. Eerst zijn de stranden van Koksijde en Oostende aan de beurt. Na de krokusvakantie krijg De Haan Vosseslag extra zand. In april is het aan Wenduine en later dit jaar, of in het voorjaar van 2023 krijgt het centrumstrand van De Haan nog een onderhoud.