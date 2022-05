Bijna een half miljoen mensen bezoeken de Paasfoor: “Een record? Volgens de forains wel”

De combinatie van de eerste Paasfoor in drie jaar tijd en het goede weer bracht menig Kortrijkzaan in de straten de voorbije weken. In totaal zijn er tussen witte donderdag 14 april en zondag 1 mei 449.213 bezoekers geteld tijdens de Paasfoor.

Dankzij de massale opkomst tijdens de Paasfoor is april 2022 de beste maand qua bezoekers in Kortrijk sinds december 2019, toen vond De Warmste Week er plaats. De absolute topdagen waren de drie zaterdagen: 16 april (32.494 bezoekers), 23 april (33.201 bezoekers) en 30 april (32.340 bezoekers).

Beste in jaren

Naast de forains pikten ook de lokale horeca meer dan zijn graantje mee de afgelopen weken, getuige de bomvolle terrassen in onze binnenstad. De honderdduizenden bezoekers konden dit jaar genieten van 133 attracties.

Als we kijken we naar het aantal bezoekers per gemeente dan zien we duidelijk dat de Paasfoor een evenement is dat vooral bezoekers uit de dichte regio trekt. De gemeenten die goed zijn voor meer dan 10.000 bezoekers zijn Wevelgem, Harelbeke, Zwevegem, Menen, Kuurne, Waregem, Roeselare en Moeskroen.

“Het was al van Witte Donderdag met de opening duidelijk dat dit een knaleditie zou worden”, reageerde Kortrijks schepen van economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). “De goesting was zo groot. De cijfers bevestigen dit: we komen bijna aan een half miljoen bezoekers en dit zelfs zonder de mensen die wonen, werken of studeren in het stadscentrum.”

“Het werkelijke aantal bezoekers ligt dus zonder twijfel boven dat half miljoen met dank aan het mooie weer, het gemis van de 2 voorbije edities en onze uitgekiende influencer campagne op TikTok, Facebook en Instagram. Of dit een record was? Dat is zeker mogelijk, volgens de forains alvast wel. Maar pas vanaf volgend jaar zullen we echt kunnen vergelijken, het is de eerste keer sinds het begin van de metingen dat de Paasfoor doorging”, besluit Allijns.