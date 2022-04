Bijna 90.000 euro voor restauratie Van Ackers Hof in Kortrijk

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele maakte 11,8 miljoen euro vrij om onroerend erfgoed te restaureren. 88.667,61 daarvan is bestemd voor Van Ackers Hof in Kortrijk. Nog eens 88.531,91 euro is bestemd voor het dak van een herenhuis in de Doorniksewijk.

64 kleinere erfgoedprojecten in Vlaanderen, die soms al acht jaar wachten op een premie, krijgen binnenkort de middelen waar ze al even op wachten. Ook in Kortrijk staan twee projecten op de lijst.

Op de hoek van Hoog Mosscher en de Meiweg ligt het ‘Van Ackers Hof’. De kapel en zestien huisjes rond het binnenhof zijn gebouwd in 1913 naar ontwerp van J.R. Vanhoenacker in opdracht van het Bureel van Weldadigheid (het huidige OCMW).

De zestien huisjes werden gebouwd om onderdak te verschaffen aan weduwen en alleenstaande vrouwen boven de 55 jaar. Voor dit beschermd monument staat een restauratie gepland voor inkomgeheel en kapel, goed voor 88.667,61 euro.

Religieus erfgoed

Daarnaast wordt ook het dak van het herenhuis in de Doorniksewijk 49 eindelijk opgeknapt. Voor deze dakwerken wordt een bedrag vrijgemaakt van 88.531,92 euro.

In totaal wordt voor West-Vlaanderen 3.514.033,67 euro uitgetrokken. De restauratiewerken zijn voornamelijk voorzien voor religieus erfgoed, wat typerend is in het Vlaamse landschap. Het gaat dan voornamelijk over kerken, pastorijen, bisschoppelijke paleizen en bedevaartsoorden, maar ook over kastelen, onderwijsgebouwen, herenhuizen, een concertzaal en een brouwerij.