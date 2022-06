Bijna 800 miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse gemeenten in 2021

De Vlaamse overheid gaf vorig jaar in totaal 797 miljoen euro subsidies aan alle West-Vlaamse steden en gemeenten. Dat is een vierde meer dan in 2020. Het was Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene, die de cijfers opvroeg. “Onze West-Vlaamse gemeenten verdienen alle financiële ondersteuning voor hun lokale beleid.”

Veurne is de gemeente, die in 2021 het meeste subsidies kon binnenhalen per inwoner, namelijk 1.514 euro. Stad Brugge volgt met zo’n 1.192 euro subsidies per inwoner, maar haalde wel de grootste totale som aan subsidies binnen. In 2021 kreeg Brugge iets meer dan 141 miljoen euro aan subsidies.

Het zijn niet alleen de grootsteden van de provincie, zoals Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare, die grote bedragen aan subsidies van de Vlaamse overheid hebben gekregen. “We zien dat ook de minder grote gemeenten met ongeveer 5.000 of minder inwoners, zoals Alveringem, Lo-Reninge en Zuienkerke voldoende subsidies hebben kunnen binnenhalen. En dat komt natuurlijk onze provincie alleen maar goed uit om onze lokale projecten te realiseren”, vertelt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

Stijging projectsubsidies

21 procent van de subsidies, die de West-Vlaamse gemeenten en steden het afgelopen jaar kregen, zijn projectsubsidies. In tegenstelling tot de gewone werkingssubsidies hebben de lokale besturen daar niet zomaar recht op. “De gemeenten moeten die projectsubsidies aanvragen en verantwoorden waarvoor en waarom ze die zullen gebruiken. In 2020 bestond nog maar 3 procent uit projectsubsidies en dat is in 2021 sterk gestegen. Dat toont dat onze gemeenten sterk bezig zijn met de beleidsopdrachten, die ze willen uitvoeren.”

En in 2022 kan West-Vlaanderen eventueel nog meer subsidies krijgen. “Dit jaar voorziet de Vlaamse Overheid in kader van het Openruimtefonds 26 miljoen euro extra subsidies voor de lokale besturen. Als provincie kunnen we hier onze grote troef van veel open ruimte uitspelen. Dat is typisch voor onze provincie. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, die we kunnen aanpakken met die extra subsidies”, besluit Warnez.