Bijna 5.000 opdrachten voor Poperingse buurtdienst Nestor

Voor burenhulp Nestor was 2022 een druk jaar. De Poperingse stadsdienst voerde maar liefst 4.925 opdrachten uit voor kwetsbare ouderen op vlak van vervoer, boodschappen, gezelschap, klusjes en verjaardagsbezoekjes, een stijging van bijna 10 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Waar Nestor voorheen een samenwerking was tussen verschillende gemeentes, wordt dit initiatief sinds 2020 door elke gemeente apart uitgevoerd. Voor Poperinge betekende dit dat, in tegenstelling tot voorheen, ook ouderen uit het centrum gebruik kunnen maken van de dienstverlening en dat de dienstverlening nauwer ging samenwerken met de Poperingse lokale dienstencentra.

Poperings schepen van seniorenzorg Bryan Vanderhaeghe (Samen Vooruit) spreekt van een geslaagde samenwerking: “Nestor en de lokale dienstencentra De Bres en De Buurtbres hebben hetzelfde doel, ervoor zorgen dat kwetsbare Poperingse ouderen langer en kwaliteitsvoller thuis kunnen wonen en hen zo veel mogelijk betrekken in het maatschappelijke leven. Nestor doet dit door het organiseren van vervoer, hulp bij boodschappen, een gezelschapsdienst, verjaardagsbezoekjes en een klusjesdienst.”

86.492 afgelegde kilometers

In 2022 voerden de 121 vrijwilligers van Nestor, maar liefst 4.925 opdrachten uit voor kwetsbare ouderen in Poperinge. In totaal waren er 2.889 vervoersopdrachten, goed voor 86.492 afgelegde kilometers. Er werden 1.144 bezoekjes gebracht door een vrijwilliger aan een Poperingse 80-plusser, met een attentie van een lokale handelaar. Daarnaast werden 575 boodschappen gedaan, 193 klusjes opgeknapt en werd er 124 keer langsgegaan om gezelschap te houden.

Schepen Vanderhaeghe is trots op wat de medewerkers en vrijwilligers van Nestor het afgelopen jaar realiseerden, maar is ook waakzaam voor het toenemend aantal hulpvragen. “Het was een bijzonder druk jaar voor onze medewerkers. Naast een toenemend aantal opdrachten sloten we ons aan bij de mindermobielencentrale en lanceerden we de taxicheques. Chapeau voor de manier waarop ze alles zo vlot verwerkt hebben”, zegt schepen Vanderhaeghe.

Nood aan vrijwilligers

“Als we kijken naar de sterke toename van het aantal 80-plussers en alleenwonende ouderen die onze stad de komende jaren krijgt, verwacht ik dat de vragen zullen blijven toenemen. Ik hoop heel oprecht dat we dit zullen kunnen blijven bolwerken, maar dan zullen we extra vrijwilligers moeten aantrekken. Dit jaar bleef onze groep vrijwilligers op peil, 16 mensen stopten omwille van medische redenen of verhuis en er kwamen 16 nieuwe vrijwilligers bij. Wat niet slecht is, maar ik hoop dat we de groep de komende jaren kunnen uitbreiden. Dus wie twijfelt, kom zeker eens langs in het lokaal dienstencentrum De bres voor een verkennend gesprek”, besluit Vanderhaeghe. (AHP)