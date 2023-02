Bijna 32.000 inwoners voor Wevelgem

De gemeente Wevelgem telde op 31 december 2022 31.791 inwoners. Dat zijn er 237 meer dan in 2021 en meteen het hoogste cijfer ooit. Er kwamen vorig jaar 294 baby’s bij en er overleden 317 personen.

“Meer overlijdens dan geboortes, en toch groeide het aantal inwoners”, zegt schepen van Burgerlijke stand Kevin Defieuw. “Het aantal overlijdens ligt iets hoger dan in 2021, toen er 306 mensen overleden. Het coronavirus kan een verklaring zijn voor het gestegen cijfer na een nieuwe golf in de zomer, maar wellicht is ook de hitte van de afgelopen zomer, de griep en RSV (respiratoir syncytieel virus) een mogelijke verklaring. Daarmee volgt Wevelgem de Belgische trend met gevoelige oversterfte in de zomermaanden en in het najaar.”

In 2022 waren er negen personen ouder dan honderd jaar. Als iedereen gezond blijft, mogen er drie inwoners in 2023 honderd kaarsjes uitblazen.

Populaire namen

In 2022 zagen 294 baby’s het levenslicht in Wevelgem. Dat aantal ligt op het niveau van 2021 toen er 300 kindjes werden geboren. De meest gekozen jongensnamen waren Emiel, Felix, Georges en Luca. Opvallend, ze delen samen de eerste plaats. Bij de meisjes delen Odette en Renée de eerste plaats, gevolgd door Juliette en Romée.

Het aantal huwelijken komt terug op het niveau van voor Corona. In 2022 stapten opnieuw 124 koppels in het huwelijksbootje. 116 koppels kozen voor wettelijk samenwonen, voor het eerst sinds lang verkozen koppels dus weer het huwelijk.