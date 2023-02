Bijna 20.000 Poperingenaars op 31 december

Op 31 december 2022 woonden er 19.938 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met eind 2021 (toen 19.777 inwoners) is het bevolkingscijfer gestegen met 161 inwoners, vooral door inwijkelingen. Dat het magische cijfer van de 20.000 weer niet gehaald werd, is vooral te wijten aan de deelgemeenten. In ieder dorp daalde het aantal inwoners lichtjes.

In 2011 telde Poperinge nog 19.987 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of -afname en de migratie of verhuisbewegingen.

Er werden in vorig jaar 200 baby’s geboren. Dit zijn 44 geboorten meer dan in 2021. 247 inwoners zijn ons ontvallen, waarvan 136 gestorven is in Poperinge en 111 in een andere gemeente (meestal in het Ieperse ziekenhuis, red.). Dit zijn 11 overlijdens meer dan in 2021.

“Wanneer we dus de analyse maken naar de natuurlijke bevolkingsgroei, merken we hier een negatief saldo op”, weet schepen van Burgerlijke Stand Loes Vandromme (CD&V). “Er sterven meer mensen dan dat er geboortes zijn.”

Sinds 2012 kent Poperinge een natuurlijke bevolkingsafname. In de laatste tien jaar werden er jaarlijks gemiddeld 182 kindjes geboren, terwijl er gemiddeld 221 mensen stierven. Er zijn in 2022 dus opvallend meer kinderen geboren maar helaas ook meer mensen gestorven dan gemiddeld in de laatste 10 jaar.

De migratie

In 2022 zijn er 208 personen meer aangekomen in Poperinge dan er vertrokken zijn. Dit is het zesde jaar op rij dat het verschil tussen het aantal aankomsten en het aantal vertrekkers positief is. Hier zien we een belangrijk verschil met 2015 waar we in de migratiecijfers een verlies van 177 personen registreerden.

Schepen Loes Vandromme: “Wanneer we de verdere analyse maken, merken we dat 85% van de vertrekkers binnen België in West-Vlaanderen blijft wonen. 66% van totaal aantal vertrekkers binnen België kiest een nieuwe woonplaats in de Westhoek. 85% van de nieuwe inwoners van Poperinge komt uit West-Vlaanderen. Uit de Westhoek verhuisden 68% van de nieuwe Poperingenaars. De regionale woningmarkt blijft dus hier een grote rol spelen.”

“Tot besluit kunnen we dus stellen dat het verlies van het totaal aantal inwoners van Poperinge door de natuurlijke bevolkingsafname ruimschoots goedgemaakt werd door een grote stijging van het aantal aangekomen personen ten opzichte van het aantal vertrekkers”, zegt schepen Vandromme.

Deelgemeenten

Op 31 december 2022 woonden er in Reningelst 1.371 mensen (-25 in vergelijking met het jaar ervoor); in Watou 1.641 (-26); in Roesbrugge-Haringe 1.005 (-5); in Proven 1.178 (-17) en in Krombeke 653 (-12). Samen dus goed voor 85 minder inwoners in de dorpen.

In 2022 werden er in Poperinge huwelijken 73 voltrokken. In 2021 (nog een coronajaar) waren dat er slechts 57. 71 maal werd een wettelijke samenwoning aangegaan en 23 keer werd die beëindigd.