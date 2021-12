Bijna 13 jaar na wielrenner Frederiek Nolf (21) sterft ook vader Freddy in zijn slaap: “Weer heb ik geen afscheid kunnen nemen”

Net geen 13 jaar nadat ze hun enige zoon en wielrenner Frederiek Nolf (21) moesten afgeven, verliest de Kuurnse Mimi Vandekerckhove nu ook haar echtgenoot. Freddy Nolf stierf woensdagochtend aan een hartaderbreuk, in zijn slaap. “Hij is gestorven aan een gebroken hart, om het verdriet dat hij droeg na het overlijden van Frederiek”, zegt Mimi. Freddy Nolf werd amper 60 jaar.

Heel plots, zonder ook maar de kans om afscheid te nemen te krijgen. Mimi Vandekerckhove (60) uit Kuurne verliest na haar enige zoon Frederiek Nolf, nu ook haar man Freddy. Bijna 13 jaar nadat de talentvolle wielrenner van Topsport Vlaanderen op amper 21-jarige leeftijd het leven liet, gebeurde woensdagochtend vroeg hetzelfde met zijn vader. “We hadden een goede avond gehad, dinsdag. En een goede nacht”, vertelt Mimi. “Het was bijna 7 uur, ons uur om op te staan, maar plots begon Freddy enorm te schudden en te rochelen. We zaten nog samen in bed…”

Geen afscheid

Freddy Nolf, amper 60 jaar, overleed die woensdagochtend aan een hartaderbreuk, in zijn slaap. Een ultieme poging van de hulpdiensten om de man nog te reanimeren, haalde niets uit. “Ik wist meteen dat het voorbij was”, zucht Mimi. “Het heeft geen minuut geduurd. Zo snel allemaal, zo plots. Ik heb weer geen afscheid kunnen nemen. Weer niets kunnen zeggen of doen, ik heb er de kans niet toe gekregen. Net zoals bij Frederiek.”

Freddy Nolf en Mimi Vandekerckhove met een foto van hun zoon Frederiek, een jaar na zijn overlijden. © RONNY NEIRINCK

Begin februari 2009 was Frederiek Nolf met zijn wielerploeg in Qatar, om er de Ronde van Qatar te rijden. In de nacht van 4 op 5 februari stierf Frederiek in zijn slaap, vermoedelijk aan hartproblemen. Het onverwachte en keiharde overlijden van hun enige zoon sloeg diepe wonden, niet in het minst bij vader Freddy.

Gebroken hart

“Het was nog allemaal koers wat de klok sloeg bij hem, maar hij heeft het verlies van Frederiek nooit echt een plaatsje kunnen geven”, vertelt Mimi. “Hij kon niet meer gelukkig zijn na wat er toen is gebeurd. Hij zag er enorm vanaf, nog altijd. Ik denk dat Freddy is gestorven aan een gebroken hart. Gestorven om het verdriet dat hij bleef meedragen na de dood van Frederiek.”

“Freddy was een schat van een man, echt waar”, aldus Mimi nog. “Zijn aanwezigheid, het feit dat hij er altijd voor me was… Dat zal ik nog het meeste missen. We waren uiteindelijk al 42 jaar samen, dat is niet niets hé. Maar ik had er nog graag zoveel jaren aan toegevoegd. Hij was nog maar net met pensioen. Dit had niet mogen gebeuren. Niet zo. Niet op die manier.”