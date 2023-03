Bijna 100 jaar oude ramen worden vervangen in het gemeentehuis van Heuvelland

In het gemeentehuis De Warande in Kemmel worden momenteel werken uitgevoerd. De bijna 100 jaar oude ramen worden vervangen. ”Het enkel glas en de vele kieren zorgden dat de energie letterlijk door de ramen naar buiten vloog. Nu worden zo’n 75 nieuwe houten ramen geïnstalleerd die er helemaal identiek zullen uitzien als de bestaande ramen. Met dat verschil dat er dubbel glas geïnstalleerd wordt”, weet burgemeester Wieland De Meyer. Het hele project is goed voor een investering van 800.000 euro, waarvan zo’n 45 procent gesubsidieerd wordt door Onroerend Erfgoed.

De gemeente Heuvelland nam zijn intrek in het gemeentehuis De Warande in 1978. Het mooie kasteel werd gehuurd, tot het in 2010 aangekocht werd. Onder Gemeentebelangen werden dan de grote restauratiedossiers van het kasteel en de omgeving opgestart. “In de vorige legislatuur werd de hele omgeving aangepakt en autovrij gemaakt. De vele wandelaars en bezoekers genieten dagelijks van de vernieuwde parkomgeving. En ook het dak werd ondertussen geïsoleerd en vernieuwd.”