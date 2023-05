Bijenzwerm verwijderd van wagen aan ziekenhuis AZ West in Veurne

Zondagmorgen moest een imker een bijenzwerm verwijderen aan een geparkeerde wagen aan het ziekenhuis AZ West in Veurne.

De bijen hadden zich vastgezet aan de spiegel en het spatbord, maar ook onder de wielkap van de wagen.

Omdat het niet zeker was dat de bijenkoningin in de korf van de imker gevangen zat en de bijen begonnen rond te zwermen werd een perimeter ingesteld en mocht er niemand in de omgeving van de wagen komen.

Uiteindelijk kon de wagen volledig bijenvrij worden gemaakt en kon de eigenaar met zijn wagen terug vertrekken. (JT)