Bijeenkomst afstammelingen Lichterveldse vlassers

In het jaarboek van de Heemkundige kring van 2019 verscheen een artikel over de vlasbewerking in Lichtervelde. Naar aanleiding van dit artikel werd beslist een bijeenkomst voor de afstammelingen van de Lichterveldse vlassers te organiseren, maar corona kwam ertussen. Nu werd de draad opnieuw opgenomen en werden de vlassersfamilies uitgenodigd in Site Vancoillie.

“In Lichtervelde waren in de bloeiperiode twee vlasfabrieken waar er geroot werd”, vertelt Marc Van Doorne van de Heemkundige Kring. “Waar bovengrondse betonnen bakken stonden en nog steeds staan. Niet ver van het station in de Leeuwstraat is de vlasfabriek van de familie Goddyn. Aan het station van de Kortekeer staat de vlasfabriek van de familie Esprit, met rootputten en vlasbewerkingsmachines. Naast de gebouwen zijn weiden om het gerote vlas te drogen in de kapelletjes. In de bloeiperiode van de vlasindustrie waren deze families grote werkgevers.”

Familie Goddyn

Annie Goddyn is de jongste dochter van vlasser Gaston Goddyn. “De vlasroterij is gestart door mijn grootvader Richard Goddyn, samen met Jules Cool”, vertelt Annie. “Mijn vader is gestopt in 1972. Ik ben geboren in 1953 en heb het bedrijf als kind en tiener gekend. Het was een mooi en druk bedrijf, een echte vlasroterij, want we hadden zes rootputten en alle machines voor het verder bewerken van het vlas. Om te roten kwamen verschillende andere families bij ons, de families Herpoelaert, Vanhoutte en Cool.” Vlassen was een intense arbeid waar het hele gezin aan meehielp. “Het vlas werd geroot en daarna gedroogd in kapelletjes op de weide. Het was een intense arbeid en samen met mijn zussen moesten we in het verlof helpen waar het kon. Ook moesten we helpen oppers zetten op de percelen waar onze vader vlas gekocht had. In dat hele proces waren de weersomstandigheden heel belangrijk, zo kwam er nu en dan wel een onverwachte drukte bij. Ik heb dit ervaren als een mooie tijd met veel goede werknemers en denk er nog met veel liefde en dankbaarheid aan terug. Voor mij en voor velen is vlas nog altijd pure nostalgie, een tijd van echte familiebedrijven.” (JW)