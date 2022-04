Bij wie mag Seppe koning van het huis zijn?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel Poezewoef in Poperinge. Zij zoeken een thuis voor Seppe (10), een oudere kater die het liefst met de zon op zijn snoet en de wind in zijn vacht ligt te soezen.

Seppe verblijft al een hele tijd in het asiel. “Hij werd afgestaan om persoonlijke redenen en raakte na een paar maanden geadopteerd. Maar in zijn nieuwe thuis kon hij het niet vinden met de honden, dus keerde hij terug”, vertelt vrijwilliger Machteld Huylebroeck.

Seppe veroverde een speciaal plekje in haar hart. “Stiekem is hij mijn favoriet. (lacht) Hij heeft een speciaal karakter en bijzondere voorkeuren. Zo wordt hij graag geaaid, kan hij heel lief spinnen, kopjes geven en zelfs likken aan je hand. Maar als hij er genoeg van heeft, dan laat hij dat ook duidelijk merken. Je moet dus rekening houden met zijn grenzen. Hij waant zich graag de koning van het huis.”

Liever nat

Machteld zoekt een thuis voor Seppe waar hij binnen en buiten mag. “Al is hij gezien zijn leeftijd al blij met een balkon. Het liefst ligt hij te soezen in de zon of eet hij natte kattenvoeding. Korrels vindt hij beneden zijn waardigheid”, besluit ze lachend.

Seppe is gecastreerd en wettelijk in orde. Hij wordt niet geplaatst bij andere huisdieren of kleine kinderen.

(AN)