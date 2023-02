Bij Fiduciaire Godderis in Roeselare mag elke nieuwe collega 2.500 euro cadeau geven aan een goed doel naar keuze

Francky Godderis van het accountancykantoor Fiduciaire Godderis lanceert wel een heel opvallend initiatief om nieuwe collega’s aan te trekken. Zo krijgt iedere collega die start een budget van 2.500 euro om uit te delen aan een goed doel en een mooi budget om groepsactiviteiten te laten organiseren.

Het profiel van de boekhouder is niet makkelijk te vinden. Dat weten vele boekhoudkantoren al langer, maar dit werd nu ook bevestigd met de recentste lijst van knelpuntberoepen. Daar kwam de job als accountant met zijn negende plaats de top tien binnen. Het is dan ook een echte strijd om nieuwe medewerkers aan te trekken. Daarom dat ze zich bij Fiduciaire Godderis vanuit een heel nieuwe insteek willen positioneren. “Wij weten dat sommige bedrijven bonussen geven om je puur door financiële redenen naar hen te lokken. Daar zijn we niet blind voor, maar dat past helemaal niet bij onze stijl als familiaal accountancykantoor. Uiteraard is een goede verloning cruciaal, maar het uitsluitend financieel gedreven werken staat haaks op ons DNA”, aldus zaakvoerder Francky Godderis.

Budget voor een goed doel en teambuilding

Om de ‘war on talent’ te winnen, lanceert het Roeselaarse kantoor dan ook een opvallend initiatief. Want na een eigen studie bij accountants bleek dat veel van hen de job graag doen om een ander te helpen. “Op deze mentaliteit willen wij verder inzetten”, aldus Francky Godderis.

“In plaats van een bonus voor jezelf mag daarom elke nieuwe collega bij de start 2.500 euro cadeau doen aan een goed doel naar keuze. We geloven dat dit je als mens veel gelukkiger maakt dan de éénmalige financiële beloning”.

Ook de huidige medewerkers zijn fan van het initiatief. Want naast de steun voor een goed doel krijgt de nieuwe collega op twee jaar ook nog een budget van 5.000 euro om groepsactiviteiten te laten organiseren. “Op deze manier doe je niet alleen iets goed voor de maatschappij, je maakt het ook direct leuk voor je nieuwe collega’s. Een win-win! En samen iets beleven is altijd leuker dan alleen”, zegt Francky Godderis met een knipoog.