“Bij contact met dieren komen gelukshormonen vrij”: Dieren spelen waardevolle rol in de zorgverlening bij AZ Groeninge

Met de succesvolle integratie van hond Embrasse en ezels Zoë en Zulma bewijst AZ Groeninge dat dierondersteunde therapie niet alleen haalbaar is, maar ook een belangrijke meerwaarde biedt voor zowel patiënten als zorgverleners. Het initiatief is een pioniersproject in België en kan mogelijk als voorbeeld dienen voor andere ziekenhuizen die op zoek zijn naar vernieuwende manieren om de zorg te verbeteren.

De zwarte labrador Embrasse en ezels Zoë en Zulma maken inmiddels al een aantal jaren deel uit van het zorgverleningsteam van AZ Groeninge. Zij worden ingezet om patiënten te activeren en emotioneel te ondersteunen. Daarnaast zorgen de dieren voor een positieve sfeer tijdens het herstelgericht werken. Kinesitherapeute Evy Van Varenbergh (52), die ziekenhuisbreed werkt, en ergotherapeute Nathalie De Groote (40) van de afdeling psychiatrie vertellen hoe dit bijzondere project tot stand is gekomen en wat de impact is op de patiëntenzorg.

Integratie van dieren

Het inzetten van de ezels Zoë en Zulma begon met het natuurbelevingscentrum van vzw Doerak, gelegen op de nabijgelegen Hoeve te Coucx. “Vroeger gingen we onder hun begeleiding samen wandelen, tot ze moesten sluiten. De ezels werden overgenomen door vzw Kinderboerderij Bokkeslot uit Deerlijk, maar ze bleven hier staan op de weide, waarna we opnieuw een samenwerking aangingen. Vroeger deden we enkel wandelingen, maar sindsdien geven we ook therapie met de ezels en vrijwilligers zorgen voor de verzorging”, vertelt Nathalie.

Patiënten krijgen een mentale boost wanneer de hond met hen oefeningen doet. © gf

De zwarte labrador Embrasse, inmiddels 4 jaar oud, werd in april 2022 aan het team toegevoegd. Evy legt uit: “Ik wou een therapiehond in het ziekenhuis brengen om mensen te stimuleren om te bewegen. Na overleg met de directie werd het idee goedgekeurd. Tegelijkertijd schreef ik ons in bij ‘Vrienden Der Blinden’ in Koksijde. Af en toe wordt een hond afgekeurd om medische redenen en kan die geadopteerd worden. Embrasse is opgeleid om tegen prikkels te kunnen, is heel sociaal, stabiel en heeft een hoge tolerantie. Hij heeft echter een lichte vorm van elleboogdysplasie, waardoor hij niet geschikt is voor begeleiding van een blinde persoon, zo kwam hij bij ons terecht. Embrasse woont bij mij. na zijn shift krijgt hij de kans om gewoon “hond” te zijn en te spelen met mijn andere hond. Contact met soortgenoten is namelijk ook belangrijk voor zijn mentaal welzijn.””

Animal Assisted Therapy

Dieren hebben positieve, therapeutische effecten op mensen. Nathalie licht het wetenschappelijke aspect toe: “Bij contact met een dier komen er endorfines vrij – de zogenaamde gelukshormonen of knuffelhormonen. Dit heeft een kalmerend effect en verlaagt de bloeddruk. Patiënten kennen ook een hoger uithoudingsvermogen met een dier en komen vaker naar buiten. Daarnaast speelt het sociale aspect een belangrijke rol: het geeft mensen zelfvertrouwen en zet de patiënt in hun kracht. Dieren trekken je naar het hier en nu. Als patiënten drukker worden, worden de dieren dat ook, waardoor ze hun gedrag aanpassen.”

“Er is een grote behoefte aan affectie en nabijheid, en de hond speelt daarin een sleutelrol”

Evy vult aan: “Patiënten krijgen een mentale boost wanneer de hond met hen oefeningen doet. Ik ga met Embrasse zelfs regelmatig naar de afdeling revalidatie aan Reepkaai. We hebben duidelijk positieve effecten ervaren: veel patiënten gaan na hun behandeling zelfs vrijwilliger worden bij een dierenasiel. Er is een grote behoefte aan affectie en nabijheid, en de hond speelt daarin een sleutelrol. Vooral bij mensen met een autismespectrumstoornis blijkt dat dieren hen uit hun cocon trekken. Het is magisch om te zien.” De dieren hebben zelfs een eigen mailadres bij AZ Groeninge. Er worden aanvragen vanuit verschillende afdelingen gestuurd. Een bezoek van een hond kan de oplossing bieden voor patiënten die niet meer uit bed komen. Door het protocol ziekenhuishygiëne mag Embrasse niet in de kamers, wat de patiënten stimuleert om uit hun kamer te komen voor therapie.

Op de psychiatrische afdeling vindt de therapie met de ezels tweemaal per week plaats. © gf

Embrasse wordt ziekenhuisbreed op aanvraag ingezet. Evy vertelt: “Patiënten kijken er echt naar uit, net als het personeel. Ook zij genieten van een knuffel of wat plezier om de drukte van de zorgdag te verlichten. Embrasse zorgt voor een huiselijke sfeer in het ziekenhuis. We gaan vaak met hem wandelen, zodat patiënten ook naar buiten komen. Het ziekenhuis ligt in een gebied met veel natuur – denk aan het Kennedybos, de Marionetten, de Libel en een vijver. Bovendien brengt de hond herinneringen aan vroeger met zich mee, wat bij mensen met dementie mooie resultaten oplevert.”

Op de psychiatrische afdeling vindt de therapie met de ezels tweemaal per week plaats. “Patiënten kiezen zelf of ze deelnemen aan een sessie. Dit kan een wandeling zijn of voor wie minder mobiel is, organiseren we een tweede sessie waarbij de nadruk ligt op de verzorging van de ezels”, vertelt Nathalie.

Dierenwelzijn

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting werd meegewerkt aan de ontwikkeling van een opleiding ‘Dieren in de zorg’ bij VIVES Roeselare. “Door deze opleiding kunnen we professioneler te werk gaan. We hebben meer handvatten gekregen over hoe we met de dieren moeten omgaan en hoe we extra aandacht kunnen geven aan hun welzijn. We leren de dieren ‘lezen’, kleine nuances observeren en elke dag voeren we een gezondheidscheck uit”, vertelt Nathalie.

Er werden ook enkele praktische aanpassingen uitgevoerd. “De grond van de oefenzaal is ruw gemaakt zodat Embrasse meer grip heeft tijdens de therapieën en voor de ezels is er een paddock aangelegd zodat zij samen met de patiënten aangenamer kunnen wandelen. We vertrekken altijd vanuit wat de dieren nodig hebben”, licht Evy toe.

Er is een symposium gepland op 23 april voor alle zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het toepassen van Animal Assisted Therapy. Hou de website van AZ Groeninge in de gaten voor meer informatie.