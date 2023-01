Big Bang Wetenschapsbad sluit af met nog laatste race

Na ruim een jaar van workshops en activiteiten sloot het Big Bang Wetenschapsbad onlangs de deuren. Met onder meer 180 workshops en ruim 3.000 kinderen die een creatieve workshop volgden is het een succes geworden. Dit jaar zullen nog enkele activiteiten in het zwembad plaatsvinden, de sloop is gepland voor eind 2023.

Op zaterdag 16 oktober 2021 opende Vlaams minister van Innovatie en Werk Hilde Crevits met een ‘bang’ het Big Bang Wetenschapsbad. Met als doel kinderen en jongeren kennis te laten maken en te stimuleren om te kiezen voor STEM (science, technology, engineering en mathematics).

De DOE-expo mocht tussen oktober 2021 en juli 2022 ruim 2.000 bezoekers ontvangen. Ook de ‘escaperoom for kids’ was een voltreffer met 750 deelnemers. “De workshops voor scholen zorgden voor het grootste succes”, zegt schepen van Digitalisering en Innovatie Kevin Defieuw. “In totaal werden 180 workshops gegeven, goed voor bijna 3.000 kinderen. Naast die uit Wevelgem kregen we ook massaal bezoek van scholen uit de ruime omgeving: Menen, Izegem, Mesen, Deinze, Waregem en Brugge.”

Specialist lego

Het Big Bang Wetenschapsbad werd feestelijk afgesloten met een ‘sprinkhaanrace’, de populairste werkshop. 26 leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Posthoornschool maakten onder begeleiding van Dimitri Dekyver, leerkracht bij Vives en specialist in alles wat met lego te maken heeft, een robot. Die robots namen het tegen elkaar op in de kuip van het zwembad.

“We mogen echt wel spreken van een groot succes”, vervolgt schepen Defieuw. “Daarom zullen we het STEM-materiaal niet verkopen zoals oorspronkelijk voorzien. Wel kunnen leerkrachten vanaf 1 september terecht in Bib in het Park om LEGO Spike Prime-dozen te ontlenen. De gemeente voorziet eveneens een jaarlijkse opfrissing van het educatief materiaal. Ook cc Wevelgem zal vanaf nu workshops zoals 3D-printen en lasercutten in het aanbod opnemen.”

Sloop zwembad

Het pand blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen en er blijven aanvragen binnenkomen. Het gebouw is echter energieverslindend. De gemeente ziet zich dan ook genoodzaakt het aantal evenementen in de wintermaanden te beperken. Er vinden nog een kunstworkshop plaats rond de CWRM-beeldjes die gevonden zijn op het containerpark, een fuif, een avond met optredens, een expo van het atelier plastische kunsten en een publieke invulling rond energie. “De sloop van het gebouw is voorzien in het najaar van 2023”, kijkt burgemeester Jan Seynhaeve vooruit. “Daarna wordt de grond voorlopig ingezaaid. De mensen krijgen dan een eerste indruk van het groter beeld, welke open ruimte gecreëerd zal worden in het centrum van Wevelgem.”