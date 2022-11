Bierkenner Kristel en wielrenner Peter Farazijn combineren bier en wielrennen in bierdegustatie

Bier en wielrennen zijn volgens bierkenner Kristel Logie en wielrenner Peter Farazijn een prachtig paar. Het duo slaat de handen in elkaar voor een bierdegustatie in O.L.V. Gasthuis in Poperinge.

“In de 19e eeuw bestond het idee dat alcohol de sportieve prestatie positief zou beïnvloeden. Sommige oud-coureurs dronken tijdens de wielerwedstrijd in hun pulle soms Rodenbach of een stoutbier met eierdooiers en dergelijke. Hier zijn zoveel mooie verhalen van terug te vinden”, zegt bierkenner Kristel Logie.

“Een lekker fris biertje niet te hoog van alcoholgehalte is bij wielertoeristen vaak nog steeds een beloning na het sporten. Dan denk ik onmiddellijk aan een Kwaremont 6.6 % alc. – tevens de hoogte van de Kwaremontberg – van Brouwerij De Brabandere. Er bestaan enorm veel wielerbieren. Denk maar aan Cyclist, Colleke, Super 8 Flandrien, De Bie Vélo, Etappe… Daarnaast zijn er ook veel wieleroutfits te koop van biermerken zoals Omer, Duvel, Kwaremont, St.Bernardus…”, zegt bierkenner Kristel Logie.

“Als ik thuiskom van een ritje met de koersfiets of als we een rit gedaan hebben met de Dunderbeestn, de fietsclub van Proven, geniet ik ook van een deugddoend gerstenat. Vraag maar eens naar Lena van café Helleketel hoeveel bekende renners zoals Nico Mattan of Peter Farazijn en andere fietsers er stoppen om te genieten van een verfrissend biertje. Een beetje koolhydraten om terug op krachten te komen.”

Bierdegustatie

Via brouwerij De Brabandere kwam ze in contact met voormalig wielrenner Nico Mattan die hun bieren promoot. “Zo ben ik op het idee gekomen om een workshop rond bier en wielrennen uit te werken. Peter Farazijn is een bekende wielrenner uit onze streek die ook graag geniet van een lekker biertje. Hij wilde met plezier meewerken aan deze activiteit”, zegt Kristel.

In Onze Lieve Vrouw Gasthuis – waar Kristel ook werkt – pakken ze op donderdag 24 november uit met hun bierdegustatie. “De cafetaria is open vanaf 18 uur voor bewoners, familie en andere geïnteresseerden. Om 18.30 uur start ik met de proeverij. We proeven het bier Etappe van de Biking Brewers, een bier gebrouwen door wielrenner Stan Dewulf en een vriend Lowie Lins. Terwijl we dit bier met bijpassend hapje nuttigen, gaan we via een powerpoint en uitleg doorheen het verhaal van mytische koersverhalen, fietsen en alcohol, wieler- en fietsbieren. Tijdens mijn uiteenzetting zal Peter Farazijn ook zijn verhaal brengen van zijn leven als coureur”, legt Kristel uit.

“Inschrijven kon tot 15 november, maar als er nog mensen zijn die echt graag bij deze activiteit zouden zijn kunnen ze nog tot en met zondag 20 november aanmelden via vrijwilligers@olvgasthuis.be. De activiteit is gratis aangeboden door het O.L.V. Gasthuis, maar inschrijven is noodzakelijk.”

Huiskameractiviteit

“Het is een passie en een plezier om mensen te leren genieten van bier en gerecht. Ik organiseer dit voor verenigingen, maar een huiskameractiviteit hoort ook tot de mogelijkheden. Een proeverij van aperitief tot en met dessert, bier en chocolade, bier en kaas, bier en desserts… Het lekkere gerstenat is een grote meerwaarde in combinatie met een gerecht. Het is een sociaal gebeuren. Het is leren proeven, kennen en simpelweg genieten…” Wie meer informatie wil over bierdegustaties of biergerechten kan steeds contact opnemen met Kristel via kristellogie.kl@gmail.com.