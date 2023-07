Bierfeesten met veel muziek

Het is druk in de ambachtelijke brouwerij Klondiker in de Spoorweglaan. Dirk Cnockaert en zijn vrouw Kathleen Verbeke zijn immers volop in de weer om op 13 augustus hun vierde editie van de Lochting Bierfeesten gestalte te geven.

Vanaf 13 uur kan je die dag genieten van een gezellige sfeer in de grote tuin. Op het programma staan er optredens van Marino Punk (om 15 uur), The Kwaremont Brodders (18 uur) en Filet Americana (21 uur). DJ Starfire speelt tussendoor en sluit de avond af.

Straat afgesloten

“Voor deze gelegenheid zal het eerste gedeelte van de Spoorweglaan afgesloten zijn vanaf de Pittemstraat tot aan onze Bierpoort”, legt Dirk Cnockaert uit. “Op die plaats komt dan een groot springkasteel en voorzien we de nodige plaatsen voor het stallen van fietsen.”

“Om de inwendige mens te versterken hebben we lekkere hamburgers en braadworsten”, pikt Kathleen Verbeke in. “Er zal die namiddag ook mogelijkheid zijn om leuke prijzen te winnen in onze tombola.” (LB)