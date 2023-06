Biekorfje kreeg muurschildering dankzij Aalbekenaren en Burgerbudget

Wie langs basisschool ’t Biekorfje in Aalbeke passeert, ziet vanaf nu een grote muurschildering van een bij die nectar uit bloemen haalt. Het kunstwerk werd gemaakt door Aalbekenaar Thomas Maris. Het project kreeg een budget van 2.100 euro.

Het project was een idee van dorpsgenoot Pierre Ruysschaert en kreeg de steun van veel inwoners. Het werd gerealiseerd via het Burgerbudget van Stad Kortrijk. Om het kunstwerk te financieren, dienden Aalbekenaren Pierre Ruysschaert, Stefaan Desramault, Anneke Schoonjans en David Carrein hun projectvoorstel in via het Burgerbudget van Stad Kortrijk. Met het Burgerbudget maakt de stad 100.000 euro vrij om creatieve, vernieuwende acties van Kortrijkzanen of Kortrijkse verenigingen uit te voeren en zo de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

46 voorstellen

Van 15 september 2021 tot 15 februari 2022 werden 46 voorstellen ingediend. Na een stemronde met alle Kortrijkse inwoners en een jurymoment werden 8 winnende projecten gekozen, waaronder het straatkunstwerk in Aalbeke. Het project kreeg een budget van 2.100 euro van de stad.

Thomas Maris is een streetart-kunstenaar die afkomstig is van Ninove, maar in Aalbeke woont. In de wijde omgeving maakte hij al muurschilderingen. In Aalbeke had hij nog geen muur onder handen genomen en daar wilde cultuurminnend Aalbeke iets aan doen. Met de steun van talloze Aalbekenaren, maar ook van ARKO, de koepel van Aalbeekse verenigingen, en de OC-raad, kreeg het project vorm. De bedoeling was om Thomas een werk te laten realiseren in het centrum van Aalbeke, om zo het artistieke gehalte van de gemeente op te drijven. Begin juni 2023 startte Thomas Maris met zijn muurschildering van 5 meter hoog en 5 meter breed. Hij bracht ze aan op de gevel van de schoolgebouwen van ’t Biekorfje in de Lauwsestraat in Aalbeke. De locatie inspireerde ‘Maris’ om een bij te schilderen die nectar uit bloemen haalt. Op de achtergrond staat een honinggraatpatroon. Daarin komen verwijzingen naar enkele typische Aalbeekse eigenaardigheden of wetenswaardigheden. Zo komt de Aalbeekse windmolen aan bod en een hint naar de passage van Hugo Claus in het Pensionnat Saint-Joseph. Ook de leerlingen van ‘t Biekorfje werkten mee aan de onderste laag van de muurschildering.

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zal de V.A.L.K. bijtjes en bloemetjes in keramiek maken om samen met kinderen het kunstwerk af te werken. De Zusters van Liefde van het klooster naast de school gaven hun goedkeuring en ook directrice Greetje Huyse reageerde heel positief. Het kunstwerk werd op 9 juni ingehuldigd.

Tweede editie

Als voorzetgever en motor is Davidsfonds Aalbeke blij en trots een bijdrage geleverd te hebben aan de realisatie van een eigentijds kunstwerk in Aalbeke. Even opgetogen zijn de initiatiefnemers, en niet alleen omdat Aalbeke er een nieuwe blikvanger bij heeft. “Het hele proces heeft immers in allerlei richtingen een brede sociale dynamiek op gang gebracht: tussen de kunstenaar, het schoolteam en de leerlingen, de verenigingen, de lokale amateur-kunstenaars, de zusters, talloze geïnteresseerden. Aalbeke is nog aantrekkelijker en leefbaarder’ geworden, zeker weten”, zegt Pierre Ruysschaert.

Intussen lanceerde Stad Kortrijk al de tweede editie van het Burgerbudget. Kortrijkzanen die een knallend idee hebben voor hun buurt kunnen tot 12 september een projectvoorstel indienen via www.kortrijk.be/burgerbudget.