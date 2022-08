Bieke Deprez in sportieve staf bij Sassport Boezinge: “Van mijn hobbymijn beroep gemaakt”

BOEZINGE Voor het tweede seizoen op rij staat de 24-jarige Bieke Deprez haar ‘mannetje’ als kinesiste/verzorgster tussen het voetballende geweld bij Sassport Boezinge. De pas afgestudeerde Ieperse wil in de toekomst haar rol in de sportwereld blijven spelen.

Bieke Deprez combineert haar job als kinesiste bij groepspraktijk Be Strong in Wervik met haar rol in de sportieve staf bij Sassport Boezinge. “Mijn broer voetbalde bij de jeugd ooit nog bij Sassport en zo waren er wat gemeenschappelijke contacten op sociale media”, geeft de Ieperlinge tekst en uitleg.

Voorbereiding

“Toen ik afstudeerde als kinesiste werden de gesprekken aangeknoopt en eind augustus vorig jaar zette ik mijn eerste stappen op het kunstgrasveld van Sassport. Dit seizoen heb ik de volledige voorbereiding kunnen meemaken en dat vergemakkelijkt de zaken toch wel een beetje. Concreet geef ik elke dinsdag enkele oefeningen die gericht zijn op blessurepreventie en core stabiliteit. Dat is voor de hele ploeg maar vooral ook specifiek voor spelers die met kwaaltjes kampen, dan doen we dat individueel in kleinere groepjes. Of dat door iedereen op evenveel enthousiasme wordt onthaald? Laat ons zeggen dat niet elke speler een even grote fan is van mijn oefeningen. (lacht) Maar ik merk wel dat iedereen beseft dat het hen op korte én lange termijn alleen maar kan helpen, en dat vind ik het belangrijkste.”

Voldoening

Bieke Deprez neemt tijdens de wedstrijden van zowel de A- als de B-ploeg plaats op de bank en moet tijdens de wedstrijd ook al eens ingrijpen. “Als een speler tegen de grasmat gaat, is het mijn rol om mee te beslissen of er al dan niet moet vervangen worden. Zo moest Yoeri Flederick van de A-ploeg enkele weken geleden vervangen worden met een verzwikte enkel. Dat hij nu al weer op het veld gaat, schenkt me dan wel de nodige voldoening.”

Als basketbalspeelster gooide Bieke Deprez hoge ogen bij Blue Cats Ieper. Nu haar studies volledig zijn afgerond, is ook die microbe weer aanwezig. “Ik ben inderdaad aan het kijken om opnieuw actief te basketten, maar dan wel op een lager niveau want het moet ook niet al te druk worden. (lacht) Ook mijn rol in de sportieve staf wil ik in de toekomst graag verder uitbouwen. Het is altijd een doel geweest om van mijn hobby mijn beroep te maken en die kans wil ik met beide handen grijpen.” (Timmy Vanecke)