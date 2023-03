Bibliotheekmedewerker Jos geeft lezing over dialecten

‘Ol klapp’n en ol doen’ is een lezing over dialecten die wordt gegeven door Jos Mooren. Hij is leerkracht in het VTI Ieper en bibliotheekmedewerker verantwoordelijk voor de uitleenpost in Reninge. Hij is al jaren lid van Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen en heeft een grote interesse in dialecten met een focus op het West-Vlaams en het Frans-Vlaams.Op woensdagavond 29 maart komt hij naar Houthulst waar hij in OC Maeke Blyde van 20 tot 21.30 uur een lezing over het dialect van onze streken zal geven. Het wordt een leerrijke avond met een interactief intermezzo. Een ticket kost 5 euro. Bestellen kan via bibliotheek@houthulst.be. De avond zelf nog een kaartje kopen, is ook mogelijk. (foto ACK)