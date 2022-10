Bibliotheekbezoekers werden verwend in Meulebeke

Zaterdag 15 oktober was het verwendag in de Vondelbib in Meulebeke.

Nieuw was dat naast de jaarlijkse boekenverkoop door de bib nu ook particulieren de kans kregen om hun boekenoverschot aan de man te brengen in zaal de Mouterij in het OC Vondel.

In de voormiddag werd er warme soep geserveerd aan de bezoekers, terwijl men in de namiddag zich te goed kon doen aan een kop koffie met cake. Ondertussen zorgden Hanne en Bert Oosterlynck voor een muzikaal intermezzo in de bibliotheekruimte.