Bibliotheek van Wingene verwent bezoekers tijdens traditionele verwendag

Op zaterdagochtend 7 oktober zet de bibliotheek van Wingene de deur open voor trouwe en nieuwe bezoekers en dit naar aanleiding van de traditionele verwendag. Er valt heel wat leuks te beleven.

“De verwendag is het perfecte moment om onze trouwe bezoekers in de watten te leggen en om nieuwe bezoekers aan te trekken. Iedereen is alvast van harte welkom in onze gemeentelijke bibliotheek”, weet schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez.

Leuk programma

Het programma brengt een boeiende lezing met gezond lekkers, een warme babbel en digi-hulp.

Vanaf 10 uur komt apotheker en voeding- en stofwisselingsdeskundige Sabine Martens langs en brengt een lezing onder de noemer ‘Leven in ritme van de natuur’. Haar uiteenzetting geeft het sterke verband weer tussen onszelf en de natuur. Na de lezing krijgen de bezoekers enkele gezonde hapjes en drankjes aangeboden.

De eerstelijnspsychologen in de gemeente zullen ook aanwezig zijn en dit naar aanleiding van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Ze brengen info en staan klaar voor een leuke babbel.

Digihulp is er voor iedereen en dit tussen 10 uur en 12 uur.

Dag van de Kanker is op 19 oktober en inwoonster Katia Carreweyn verkoopt haakwerkjes. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

Om af te ronden is de batjes bib open met een aanbod aan diverse boeken aan spotprijzen.

Alle activiteiten zijn gratis en inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk.