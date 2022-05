Bibliotheek Pittem en kliniek Sint-Jozef organiseren nieuwe sessies van samenleesgroep

Sinds 2020 organiseert Bib Pittem in samenwerking met kliniek Sint-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie in Pittem, een samenleesgroep. Vanaf maandag 23 mei 2022 kunnen inwoners van Pittem en (ex-)patiënten van de kliniek wekelijks samenkomen in kliniek Sint-Jozef om verhalen te lezen in intieme kring.

De samenleesgroep van Bib Pittem en kliniek sint-Jozef wordt voorbereid en begeleid door Caroline Van Holme die hiervoor een opleiding volgde bij Het Lezerscollectief. Caroline kiest zelf de stukken die ze voorleest, maar de deelnemers mogen ook andere verhalen voorstellen. Elke sessie start met een korte, informele babbel en een kopje koffie waarna de groep luistert naar de tekst.

“Caroline last tijdens het voorlezen voldoende pauzes in zodat iedereen zijn/haar indrukken kan meegeven: wat voel je bij het verhaal, heb je gelijkaardige zaken meegemaakt, hoe vind je de schrijfstijl, de taal en de beelden die gebruikt worden… Al luisterend ontstaan er momenten van ontmoeting en verbinding”, zegt schepen voor cultuur en bibliotheek Denis Fraeyman.

Lezen stimuleren

“Je ontdekt wat anderen over het verhaal denken, terwijl je zelf ook uitgenodigd wordt om stil te staan bij een passage of een beschrijving. Op die manier stimuleert Bib Pittem het lezen en laten we de deelnemers kennismaken met verhalen, poëzie en andere vormen van literatuur die ze anders wellicht niet zouden lezen.”

Elke sessie van de samenleesgroep duurt anderhalf uur. Iedereen kan inschrijven. Bib Pittem en kliniek Sint-Jozef moedigen de deelnemers aan om de volledige reeks mee te volgen, maar geïnteresseerden kunnen na inschrijving ook slechts af en toe komen meeluisteren.

Praktisch

De eerstvolgende reeks start op maandag 23 mei en eindigt op 27 juni. De samenleesgroep start telkens om 10 uur en elke bijeenkomst vindt plaats in kliniek Sint-Jozef (aanmelden aan de receptie). Inschrijven is verplicht via bibliotheek@pittem.be. De samenleesgroep is gratis. Meer informatie via bibliotheek@pittem.be of 051 46 03 76.