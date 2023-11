Bibliothecaris Brigitte D’Hooghe gaat met pensioen: “Meer tijd voor de kleinkinderen”

Op de laatste dinsdag van oktober trok Brigitte D’Hooghe de laatste keer de deur dicht van de bibliotheek in Moerbrugge. 36 jaar lang was ze er een vertrouwd gezicht voor talloze lezers. Net voor sluitingstijd kwamen heel wat vrienden en trouwe klanten langs met een kaartje of met bloemen, om Brigitte te bedanken voor haar inzet als bibliothecaris.

Brigitte D’Hooge (63) is afkomstig uit Ruddervoorde maar woont al geruime tijd in de Everaertstraat, niet ver van het station van Oostkamp. Ze is gehuwd met Johny Carrette, de mama van Kristof en An-Sofie en de oma van Mona, Millas en Axcelle. Ze is beginnen werken bij de gemeente op 1 november 1983 en met een tussenstop bij de politie is ze op 3 juli 1987 begonnen als bibliothecaris van de bib in Moerbrugge. “Ik heb altijd een grote passie gehad voor boeken. Als klein meisje rangschikte ik al mijn boeken en noteerde ik van wie ik ze had gekregen. Toen ik een tijdje werkloos was, heb ik een eenjarige cursus voor bibliothecaris gevolgd. Zuiver uit interesse, maar ik kreeg niet veel later de kans om hier aan het werk te gaan. De rest is geschiedenis”, weet Brigitte te vertellen.

Mooiste herinnering

Als we Brigitte vragen naar haar mooiste herinnering, antwoordt ze dat er talloze mooie momenten zijn blijven hangen. “Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden om elk kind een gepast boek mee te geven. Ik heb ooit eens een meisje met autisme geholpen bij het uitkiezen van een boek. De glimlach die op haar gezicht verscheen toen ik haar iets geschikt aanprees, zal ik nooit vergeten. Ook het contact met een 94-jarige buurvrouw van mij, die me vertelde dat mijn aangeprezen boeken haar lichtpuntje waren toen haar man ziek was, blijven me bij”, vertelt Brigitte.

Wat ze het meest zal missen, is het contact met haar collega’s, haar lezers, maar ook de kinderen van de basisschool De Vaart, die voor altijd een speciaal plekje in haar hart zullen hebben. Brigitte wil nu vooral genieten van tijd spenderen met haar drie kleinkinderen. “En dan zien we wel wat het leven voor mij nog in petto heeft. Maar naar de bib kom ik zeker nog terug”, besluit Brigitte. (GST)