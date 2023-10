Bib op School levert extra boeken in de klas in Waregem

Voor enkele scholen bevinden de hoofdbib of de filialen in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zich net te ver, waardoor klassen niet meteen toegang hebben tot gratis boeken.

Voor hen stelde Bibliotheek Waregem recent enkele boekenpakketten samen. “Er werden Bib op School-pakketten gemaakt voor de kleuters en voor de tweede graad lager onderwijs. In die graden is de nood namelijk het hoogst”, vertelt schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V). Het project zet in op leesbevordering. “Dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat het leesniveau van leerlingen uit het vierde leerjaar opnieuw sterk gedaald is.”

(LV)