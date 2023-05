Bib kan collectie gezelschapsspelletjes uitbreiden dankzij Kiwanis

De collectie gezelschapsspellen van de bibliotheek werd fors uitgebreid dankzij een schenking van 2.884 euro van serviceclub Kiwanis. Geen overbodige luxe, want de collectie blijkt bijzonder populair. Zo waren er in de loop van 2022 liefst 3.872 uitleenbeurten.

In oktober 2021 werd de nieuwe ‘spelotheek’ officieel opgestart, toen ook al dankzij een schenking van 7.500 euro van serviceclub Kiwanis. De collectie viel sindsdien duidelijk in de smaak bij de gebruikers. In heel 2022 werden de 478 spelletjes in de collectie liefst 3.872 keer uitgeleend. “Dat is een erg mooi cijfer”, zegt schepen van bibliotheek Grietje Goossens (Iedereen Telt). “Als je die allemaal op elkaar zou leggen, dan kom je aan een toren van 232 meter hoog. Dat is zes keer de Hallentoren. Gemiddeld werd elk spel acht keer uitgeleend vorig jaar. Sommige spelletjes stonden zelfs nauwelijks in de rekken en we krijgen heel veel positieve reacties. Dankzij de schenking van Kiwanis kunnen we de collectie nu bovendien nog uitbreiden met zo’n honderd nieuwe spellen.”

“Met Kiwanis steunen we elk jaar zowat 25 projecten, goed voor een totaalbedrag van 75.000 euro”, zegt Henk Verbeke van Kiwanis. “Daarbij is het altijd onze bedoeling om vooral kinderen en gezinnen te helpen. Dit initiatief past perfect binnen dat kader, want lang niet alle gezinnen hebben het budget om splinternieuwe gezelschapsspelletjes in huis te halen. Op deze manier houden we de drempel voor iedereen laag en het is fijn te horen dat de spelletjescollectie het zo goed doet.” (SV)