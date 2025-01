Bezwaarschriften tegen wijziging bestemming Salons Tabaksbloem in Wervik draaien rond zes items, voorzitter vzw Amal Al Madina ontkracht

Nog tot en met komende vrijdag loopt het openbaar onderzoek over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van de gewezen Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik. Opmerkelijk is dat de aanvraag dit keer niet langer is ingediend door de vzw Amal Al Madina, maar door voorzitter Ibrahim Mezroui. Al even opmerkelijk is dat het niet meer gaat over een aanvraag voor het wijzigen van de bestemming van horecazaak naar een gebedsruimte, maar dit keer naar een gemeenschapsvoorziening. Het Vlaams Belang Wervik is zoveel mogelijk bezwaarschriften aan het verzamelen. Het gaat om individuele bezwaren van burgers. Het bezwaarschrift is opgesteld rond zes aandachtspunten, die voorzitter Ibrahim Mezroui graag wil ontkrachten.

De aandachtspunten

Zoals de parkeerproblematiek: “Momenteel is er in de stationsbuurt nu al vaak een structureel tekort aan parkeerplaatsen, gezien de lintbebouwing en de aanwezigheid van enkele horecazaken”, staat het vermeld. “De aard van de gevraagde activiteiten (islamitisch cultureel centrum), en de omvang van het pand, zullen aanleiding geven tot een extra toevloed van wagens waardoor de al bestaande parkeerproblemen alleen maar zullen verergeren. Deze toevloed aan wagens zal niet alleen voor parkeerproblemen zorgen, maar tevens ook leiden tot grote verkeersproblemen met alle gevaren van dien. De nabijgelegen parking (geen eigendom van stad Wervik, red.) is een voorlopige optie, maar er is ook geen garantie dat die blijvend is. Ook de plannen die u als stadsbestuur heeft voorgelegd op voorgaande gemeenteraden voor het opwaarderen van de stationsbuurt – en dus de nodige werken hiervoor – zullen voor extra hinder zorgen.”

In geval van een grote opkomst voor bijvoorbeeld het vrijdaggebed of tijdens de ramadan staat de parking aan de overkant bomvol. Er worden door de vzw zelfs stewards ingezet.

Tweede bezwaar is de lawaaioverlast. “De activiteiten zullen ongetwijfeld leiden tot geluidsoverlast vooral bij aankomst en vertrek of tijdens het napraten/vieren buiten het pand”, zo staat het letterlijk vermeld.

Derde bezwaar is de brandveiligheid. “Het bewuste gebouw is absoluut niet geschikt om te dienen als cultureel centrum”, lezen we. “Er werden reeds onderzoeken gedaan door de brandweer en door de aanwezigheid van de vele tapijten vormt dit toch een extra risico met alle gevolgen van dien.”

Sommige omwonenden in de Ommegangstraat en aanpalende straten zien een gebedsruimte in hun buurt veel liever niet. Vierde bezwaar is de daling van de waarde van hun woningen. “Buurtbewoners hebben de vrees dat hun woning in die buurt fors zal dalen in prijs met de komst van een islamitische gebedsruimte”, zo staat het.

Vijfde bezwaar is de ligging in een woongebied. “Dit pand zal zich vestigen in een buurt die voornamelijk woongebied is”, lezen we in het bezwaar. “In dit geval is het overduidelijk dat een bestemmingswijziging niet verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving, en dat de goede ruimtelijke ordening wordt geschaad. De geplande activiteiten zullen een te grote druk leggen op de leefbaarheid in het woongebied.”

Een zesde bezwaar gaat over de veiligheid en criminaliteit. Alvast een belangrijk en gevoelig item voor de buurt en de rest van de Tabaksstad. “De buurtbewoners vrezen een toestroom aan bezoekers van Noord-Franse origine”, staat het zwart op wit. “Dit zal druk leggen op de toestroom via de brug van Frankrijk naar Wervik. Ook hier merken we momenteel al op dat vaak criminaliteit (diefstallen, inbraken, …) toekomt langs deze route. Aangezien er geen extra aangekondigde controles zijn en er personeelsgebrek is bij de lokale politie vrezen de buurtbewoners voor extra criminaliteit in de stad.”

Vzw Amal Al Madina reageert

“We willen graag verschillende punten ontkrachten”, reageert voorzitter Ibrahim Mezroui van vzw Amal Al Madina. “Zo is er slechts eenmaal per week een druk moment en dit gedurende minder dan een uur, namelijk op vrijdagnamiddag. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving om dit op te vangen. De overlast waarvan sprake is aldus verwaarloosbaar.”

“We stippen aan dat er tot op heden nog geen enkel proces-verbaal was voor overlast, van geluidshinder is er geen sprake. Wat de brandveiligheid van het tapijt betreft zijn wij dezer dagen in onderhandeling met een firma uit het Antwerpse om het tapijt brandvertragend te maken.”

“We vinden het laakbaar dat men ervan uitgaat dat sommige van onze gelovige leden crimineel gedrag zouden vertonen, dit is geenszins het geval. We voegden bij onze aanvraag een open en progressieve nota in verband met de bestemmingswijziging toe.”

“Met deze aanvraag tot bestemmingswijziging willen wij het mogelijk maken om van de horecazaak Tabaksbloem een gemeenschapsvoorziening of voorziening voor openbaar nut te maken. Op het gelijkvloers wordt de huidige feestzaal een ruimte voor erediensten, de vestiaire zal als bureauruimte worden gebruikt. Op de bovenverdieping wordt de grote zaal opgedeeld in een vergaderzaal voor jongerenwerking en een polyvalente zaal. Op die manier kunnen de gebruikers naast hun socioculturele activiteiten ook erediensten organiseren.”

“Meer bepaald zullen er naast de erediensten verschillende vormen van culturele en educatieve activiteiten georganiseerd worden. Zo komt er een bibliotheek. Er wordt tevens naschoolse begeleiding, lessen Nederlands, Arabisch en Koranlessen georganiseerd.”