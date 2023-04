Bezoek Knokmolen op Erfgoeddag 23 en Molendag 30 april

De lente is in het land, de zomer komt eraan, vakantie, toerisme dat weer zal boomen, de vele feestjes, en Vader- en Moederdag. Het worden drukke tijden voor Susy Wieme, haar partner Carl De Decker en dochters Yana en Zara. Met daarbij nog twee extra weekends waarin de molen en de entourage van ‘t Molenerf open zijn voor het grote publiek.

Susy van de Knokmolen en de Bed&Breakfast ‘t Molenerf in de Knokstraat licht het programma toe: “Het thema van de jaarlijkse Erfgoeddag, op zondag 23 april, is ‘Beestig’. Van die gelegenheid maken we gebruik om de molen, in volle actie bij voldoende wind, te tonen over alle verdiepingen. We halen dan ook onze hondenkar en de ossenkar van onder het stof, om te demonstreren hoe het graan destijds naar de molen werd vervoerd. Ook de dieselmaalderij zal te bewonderen zijn. Want de molen fabriceert daadwerkelijk de dierenvoeding via het malen en pletten van granen als gerst en tarwe. Die dag kan de bezoeker smullen van onze zelf bereide taarten en een breed assortiment drankjes.”

“Een week later, op 30 april, is er de Molendag in Vlaanderen. Ook dan zijn er permanent gidsbeurten om de nostalgie te horen en te ruiken: de zwaaiende wieken en de frisse pregnante geur van vers gemalen graan.” (RV)

23 en 30 april, vanaf 10 uur, Knokmolen, Knokstraat 10. Meer info via 0486 72 48 44 of info@tmolenerf.be