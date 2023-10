Bezoek Jamaica met Moorselenaar Bram Vlaminck: “Prachtig en kleurrijk land”

Jamaica, een eiland in de Caribische zee, heeft toch een beetje een mythische klank. Bram Vlaminck uit Moorsele woont er al acht jaar en staat klaar om Belgische en Nederlandse toeristen de mooiste plekken van het eiland te tonen.

Gelukkig bestaat er WhatsApp om vlot in contact te komen en zo bel ik op een dinsdagavond met een West-Vlaming aan de andere kant van de oceaan.

Cultuurshock

“Ik was eerder schuchter, toen ik hier voor het eerst aankwam in 2009”, vertelt een enthousiaste Bram met een kraaiende haan op de achtergrond. “De eerste week ervaarde ik toch een cultuurshock. Het was mijn eerste grote reis alleen en ik kwam terecht bij een arme familie in Kingston. Zes mensen leefden in twee kleine kamertjes, één keer per dag eten en weinig om handen. Ik moest mezelf overtuigen om te blijven openstaan voor de nieuwe indrukken en gelukkig, want toen trokken we het eiland in. We bezochten studio’s, namen nummers op met artiesten. Weet je dat Jamaïca het eiland is van hout en water? We hebben hier prachtige watervallen en rivieren, zelfs ondergrondse rivieren. Ik werd er stap voor stap verliefd op. Voorjaar 2010 was ik er al terug en in 2015 had ik het gehad met België en verhuisde ik helemaal.”

Bram studeerde af als sociocultureel werker aan het Hiepso in Kortrijk. Hij werkte in het natuurmuseum voor kinderen en jongeren Kina in Gent, was actief in de stad Ieper en in het Jongeren OntmoetingsCentrum (JOC), maar kon nooit blijven. Vandaar de stap.

Reggaemuziek

“De microbe begon te bijten via de platencollectie van mijn pa. Daar stonden Bob Marley, Peter Tosh en Buddy Wailer en ik werd gebeten door de reggaemuziek. Met vrienden uit Moorsele startten we ons eerste sound system, een dj-collectief. Ik maakte radio voor een jongerenradio in Kortrijk en Renegade radio. We kregen gasten over de vloer, interviewden artiesten en zo bouw je een netwerk op. Tijdens Reggae Geel verbleven enkele artiesten bij mij thuis. Zij nodigden me uit om eens op bezoek te komen en voilà. Enkele maanden later vertrok ik voor het eerst.” Bram nam zijn homestudio mee. Dat werd ook zijn verdienmodel. Zo kwam het tot een heus project met de zoon van Bunny Wailer. “Je vindt de 14 nummers op Soundcloud. Ik had hem eens gebeld voor de radio. Later liepen we elkaar tegen het lijf en het klikte en zo werkte ik samen met de zoon van een van de oorspronkelijke Wailers.”

“Ik wil mensen helpen in hun keuze voor een aangenaam en betaalbaar verblijf”

Bram kreeg de kans om toergids te worden. “Ik wil heel graag Belgen en Nederlanders in hun eigen taal, Nederlands of Frans, begeleiden op hun reis door dit prachtige eiland. Ik wil graag mensen helpen in hun keuze voor een aangenaam en betaalbaar verblijf. Ik wil hen meenemen naar de vele mooie plekjes en hen uit handen van de toeristenvallen houden. 40 Belgen kregen recent een gidsbeurt in de plaatselijke taal Patoi, een mix van Engels, Afrikaanse talen, Spaans en zelfs Indisch. Veel hadden ze er niet van verstaan.”

Kris Kross

Bram helpt ook scholen, communities en mensen uit zijn buurt met stylo’s, rugzakken, schoenen en kledij. “Via mijn ouders kun je materialen meegeven. De Vlaamse organisatie Kris Kross Jamaica doet heel veel. Zo staat hier nog een zak met voetbaltruitjes.” Maar Bram is zelf ook creatief. “Ik maak zelf Jamaicaanse juweeltjes van natuurlijke parels onder het merk Agape Shanti. We verkopen die hier in de stad en via mijn vriendin ook in Miami of via Facebook in België. Ja, je moet je contacten ook gebruiken, hè.” lacht Bram. “En binnenkort ook in Barista Kaffee Beans in de Wijngaardstraat 12 in Kortrijk. Recent maak ik ook vitamines van pepermunt en moringa, kruiden die ik in de natuur ga plukken.”

Waarom je op bezoek moet naar Jamaïca? “Het is vooral een prachtig eiland, met drie klimaten en veel diversiteit. De Blue Moutain met zicht op Cuba, rivieren, watervallen, gezond water voor geest en lichaam, de cultuur, de natuur, de kleurrijke mensen en natuurlijk de junk chicken, kip, gemarineerd met 15 kruiden op basis van pimento”, besluit Bram Vlaeminck. (HV)