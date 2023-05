Bezoek de tuin van Donat en Katrien tijdens Opentuindagen

Donat Veraverbeke en Katrien Mergaert stellen tijdens de Opentuindagen van VELT op 3 en 4 juni hun tuin in de Veldegemstraat 26 open voor het publiek. Het is een tuin met verschillende facetten: een bos, een bloementuin en een moestuin.

Oma en Opa Bos, zoals ze door de kleinkinderen genoemd worden, hebben het huis met de grote tuin in de Veldegemstraat ongeveer 6 jaar geleden gekocht. “Bij het bezoek voor verkoop zei het huis ons eigenlijk niet zoveel. Alles was verouderd, er moest heel wat gerenoveerd worden. Maar het heeft welgeteld 10 minuten geduurd voor mijn man en ik volmondig ja zeiden. Ons hoofd zat toen al vol met nieuwe ideeën”, weet Katrien te vertellen. Ondertussen hebben ze van het park met de prachtige oude kastanjebomen, eiken en beuken weer een echt bos gemaakt. Paplaurieren en hagen gingen eruit en maakten plaats voor inheemse struiken en planten. De paadjes zijn er nog, maar minder gestructureerd, minder afgebakend. Het onderhoud is beperkt tot het snoeien en hakselen van dood materiaal en de paadjes vrijhouden. In de tuin is er, door de grote diversiteit aan bomen, planten en dieren een biologisch evenwicht. “Dat lukt ons tot nu toe wonderwel. Er is nog heel wat werk en we kunnen eigenlijk altijd blijven wroeten, maar toch willen we op deze ecologische tuindagen onze tuin vol trots openstellen, in de hoop nog meer mensen te inspireren met onze liefde voor al wat groeit en bloeit en hen te overtuigen dat de natuur heel wat alleen kan oplossen.”

Moestuin

In de moestuin bouwde Donat een serre van oude deuren en ramen. Laagstammige fruitbomen, groenten en kruiden worden er ecologisch geteeld en er is een bloementuin. Het oude afdak bij het huis maakte plaats voor een houten veranda, hun tuinkamer bij slechter weer. Het kleine gazon verdween helemaal en daar kwam een vijver, die ieder jaar opnieuw, door de vele zuurstofplanten, de strijd tegen de algen wint, zonder menselijke tussenkomst. De voortuin kreeg ook een andere bestemming, een vlinder- en bijentuin. Heel wat vaste planten en eenjarigen staan er heel dicht bijeen. Maar liefst 30 soorten vlinders werden vorige zomer gespot. Sinds vorig jaar pronkt er ook een plantenruilkast. (GST)

De tuin is te bezichtigen op 3 en 4 juni van 10 tot 17 uur.