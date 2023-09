Bezoek de mobiliteitsmarkt op zaterdag 16 september

Bij de start van de ‘Week van de Mobiliteit’ organiseert het stadsbestuur een resem acties. Op zaterdag 16 september wordt de wekelijkse markt even omgedoopt tot mobiliteitsmarkt.

Van 16 tot 22 september worden in Vlaanderen tal van acties opgezet om duurzame mobiliteit in de kijker te zetten. Ook het Waregemse stadsbestuur komt tijdens de Week van de Mobiliteit op de proppen met enkele acties. De traditionele zaterdagmarkt wordt komend weekend omgetoverd tot een mobiliteitsmarkt.

Deelwagens

De stadsdiensten stellen er onder meer autodelen met Fox Share voor. Dat is een autodeelplatform met verschillende (elektrische) deelwagens in Zuid-West-Vlaanderen. Daarnaast kom je te weten hoe je Blue-bikes en het netwerk ervan kan gebruiken. Op de mobiliteitsmarkt ontdek je ook wat Werkplus/Veloods te bieden heeft, je kan er bijvoorbeeld ter plaatse je fiets laten labelen. De bestaande fiets- en wandelroutes worden zaterdag evenzeer nog eens belicht.

Smoothie trappen

“Alle bezoekers gaan bovendien met een gadget naar huis”, vertelt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Kinderen kunnen ook een eigen smoothie maken door stevig op de trappers te staan. Wie zaterdag of zondag met de fiets, te voet of via het openbaar vervoer naar zwembad De Treffer afzakt, ontvangt een leuke drinkfles of sjaal van WaregemSPORT.” Het stadsbestuur zet extra in op de STRAP-dag bij scholen. En tijdens Woensdag Fietsdag, dit jaar op 20 september, beloont de stad het eigen personeel dat met de fiets naar het werk komt met een kleine attentie.

Langste Fietsketting

Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert op zondag 17 september de Langste Fietsketting ooit. “Aan het kanaal Charleroi- Brussel van Tubeke in Wallonië, over Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw in Vlaanderen tot in Brussel blazen fietsers present voor een groots Belgisch fietsfeest langsheen een feestelijk fietsparcours”, klinkt het. Op vrijdag 22 september vindt de World Car Free Day plaats, om iedereen aan te sporen teautominderen.

Meer info over alle activiteiten vind je op de website: https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week.