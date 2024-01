Bezoek aan kerktoren van Sint- Amandus bij volle maan

Op donderdag 25 januari 2024 kan je voor het eerst bij volle maan de kerktoren onder begeleiding bezoeken. “De lichten van de Sint- Amanduskerk worden gedoofd, waarna je in groep met eigen zaklamp de toren kan beklimmen vanaf 19.30 uur.

Nagenieten is voorzien in De Dubbele Arend. Het uitzicht zal afhangen van de weersomstandigheden, maar de verlichte omgeving zal een uniek zicht opleveren. Indien er tijdens het eerste bezoek voldoende deelnemers zijn, kunnen we dit initiatief maandelijks herhalen. Dit initiatief kadert in het project Tower with a view van Toerisme Westhoek”, aldus schepen Frederik Sap. Inschrijven kan via www.hooglede.be/inschrijvingen en bedraagt 5 euro, inclusief begeleiding, hapje en drankje. De volgende bezoeken aan de kerktoren zijn gepland op 24 februari, 25 maart, 24 april, 23 mei, 22 juni, 21 juli, 19 augustus, 18 september, 17 oktober, 15 november en 15 december. (foto EVG)