Bezige bijen Daniël en Ginette vieren 60-jarig huwelijksjubileum in Gits

Daniël Cornette en Ginette Vancompernolle vierden hun diamanten huwelijksfeest in de serviceflats nabij wzc Ter Linde in Gits. Ze stapten op 27 februari 1965 in het huwelijk en zijn dus 60 jaar getrouwd.

Ginette Vancompernolle werdgeboren op 16september 1942 in het ouderlijke huis in de Hazelstraat bij vader Jerome Vancompernolle en moeder Maria Volcke, Ginette was de oudste van vier kinderen. Haar eerste centjes verdiende ze bij de knopenfabriek Vandenbulcke in de Stationsstraat. Na een tiental jaar trad ze dienst bij de firma Levi Strauss tot ze haar hart volgde en startte bij de kinderopvang van KAV die nog in zijn kinderschoenen stond en welgeteld met één kindje van start ging.

Ginette was een bezige bij en werkte ook bij de gemeente om op school de kinderen te helpen met het middagmaal of op de schoolbus. “Ik deed dat heel graag en was weinig thuis”, vertelt Ginette.

Daniël werd geboren in Hooglede op 21 november 1942 op ‘t Hoge bij vader en moeder Michel Cornette en Madeleine Vanryckegem, ook als oudste van vier kinderen. Na de lagere school vertrok Daniël naar het VTI in Kortrijk om er mechanica te studeren. Hoogledenaar en bibliothecaris Maurits Raes uit de Oude Rozebekestraat was er leraar en prees de school erg aan. Daniël zat er op internaat en mocht op maandag en vrijdag meerijden met Maurits. Na de studies kon Daniël zijn diensten aanbieden bij Maurits Dewagtere in Hooglede waarna hij 15 jaar werkte bij carrosserie Desot om zijn loopbaan af te sluiten bij de firma Sadef.

VP Gits

Daniël en Ginette trouwden op 27 februari in 1965 waarna het jonge paar in de Stationsstraat ging wonen. Later bouwden ze een nieuwe woning in de Torhoutstraat, dichtbij de Blauwpanne. Uit hun huwelijk werden 2 kinderen geboren: Annick en Michael. Michael overleed in een verkeersongeval op 36-jarige leeftijd, nu 13 jaar geleden. Samen met Jennemie had Michael een zoontje van 2 jaar, Leon, die nu 15 jaar is. Annick woont met Kris Verbeke en de kinderen Flore en Andres in de Stationsstraat. Annick is al een12-tal jaar directrice van de basisschool Wonderwijs in Hooglede.

Daniël was een duivenliefhebber in hart en nieren. Hij stond bekend als een duivenliefhebber met heel goede duiven. Enkele duiven werden zelfs verkocht aan een Japanse kenner.

Daniël voetbalde ettelijke jaren in de jeugdploegen van VP Gits, dit als doelman om uiteindelijk totop zijn 40ste het doelhout te verdedigen bij de liefhebbersploeg ’t Zwartegat, waar hij onder andere ook secretariaatswerk verrichtte. Yvette speelt heel graag petanque in de nabijheid van sporthal Ogierlande waar ze ook heel wat mensen leerde kennen. Ze was 25 jaar lang verbonden aan de toneelgroep ’t Amateurke. Naast acteren hielp Ginette met het reserveren van de toegangskaarten Daniël hielp mee aan het bouwen van decors. (EVG)