Bezieler André blij met coördinator Melissa in dierenasiel Ganzeweide: “Er komen meer dieren binnen dan er vertrekken”

Koksijdenaar André Lycke (68) is de laatste grondlegger van dierenasiel Ganzeweide die er nog actief is. “Ik blijf voorzitter maar voor de dagelijkse werking nemen we voor het eerst een coördinator in dienst. Zo wapenen we ons voor de toekomst want er komen drukke tijden aan met de uitbreiding die we realiseren”, kijkt André vooruit. En die coördinator is Melissa Lust (30) uit Leke bij Diksmuide. Omdat het asiel te vol zit, voert Ganzeweide een opnamestop in.

Al 45 jaar is André Lycke betrokken bij dierenasiel Ganzeweide en nog steeds doet hij het met hart en ziel. De trouwste vrijwilliger krijgt versterking van een extra professionele medewerker. “We zijn nu met vijf vaste personeelsleden, aangevuld met een zeventigtal vrijwilligers”, schetst André die in één adem benadrukt dat hij zeker voorzitter blijft van de vzw en het asiel nog niet zal loslaten. “Maar ik moet denken aan de toekomst. Stel dat mij iets overkomt, dan mag dit mooie dierenverhaal niet eindigen.”

Te emotioneel betrokken

Daarom komt Melissa in dienst. Haar professionele loopbaan volgt een verrassend parcours. “Dat mag je wel zeggen”, lacht de Diksmuidse van wie de roots in Lombardsijde liggen. “Ik studeerde vastgoed, was een tijd makelaar en werkte vervolgens in de bankwereld. Na een korte zijstap naar een maatwerkbedrijf reageerde ik op de vacature voor coördinator van Ganzeweide. Tot mijn opluchting kreeg ik de job. De variatie, het respect voor het werk van de medewerkers en vrijwilligers en uiteraard de liefde voor de dieren zijn de elementen die me het meeste boeien. Een dierenverzorger zou ik niet kunnen worden omdat ik me te emotioneel betrokken zou voelen. Thuis heb ik een poes, kippen en wat schapen. Een hond nemen we bewust niet omdat we er de tijd niet voor hebben.”

Opnamestop

Die bewuste keuze kan André alleen maar toejuichen. “We merken dat mensen te impulsief een dier in huis halen om ze even later weer te laten vertrekken. Het dumpen van een huisdier neemt helaas toe. Ondanks een sterilisatie- of castratieplicht zaten er nog nooit zoveel poezen in ons asiel. Op dit moment zijn er dat 24 en daarnaast nog 18 honden. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een toename van respectievelijk 10 en 25 procent. Omdat het zo druk is, voeren we een opnamestop in. In totaal staan er 17 honden op de wachtlijst om binnen te komen. Vaak krijgen we te horen dat het karakter van de hond niet past binnen het gezin. Ben je geïnteresseerd in een huisdier, informeer je vooraf en ga, eens de hond er is, naar de hondenschool of een therapeut.”

Asiel breidt uit

Naast de dagelijkse leiding en het zorgen voor voldoende fondsen vormt ook de uitbreiding van het dierenasiel een uitdaging. De vzw investeert 1 miljoen euro in het bouwen van een nieuw kattenverblijf, een therapeutische ruimte voor honden, een voorpost voor vogelopvang samen met Vogelbescherming Vlaanderen en een strooiweide voor huisdieren. “We zijn gestart in de achterkeuken van een vrijwilliger, vervolgens verhuisden we naar een kippengebouw in Alveringem en we huurden zelfs een pand bij een particulier in Nieuwpoort. In 1987 vonden we een definitieve stek langs de Ieperse Steenweg in Veurne waar we uiteindelijk onteigend werden voor de verbreding van de gewestweg N8. Sinds 2015 zitten we in gloednieuwe gebouwen in Koksijde. Ons werkgebied strekt zich uit over De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Middelkerke, Diksmuide en Koekelare.” (GUS)

Info:www.ganzeweide.be