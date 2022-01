Bewoonster merkt gasgeur in appartement in Pittem na installatie van digitale meters

Een bewoonster van een appartementsgebouw in de Tieltstraat in het centrum van Pittem rook dinsdagmiddag omstreeks 15 uur gas in de gang van het gebouw.

Een installateur was ’s morgens langsgeweest om er digitale gasmeters te installeren. Daarbij was er een probleem ontstaan.

De brandweer van Pittem werd opgeroepen en voerde metingen uit in het gebouw. Daarbij werd een verhoogde gaswaarde vastgesteld. Op dat ogenblik was er quasi niemand aanwezig in het appartementsgebouw. Enkel een ouder koppel moest even geëvacueerd worden.

De brandweer draaide de hoofdkraan van de gas dicht en zette de deuren van het gebouw open. Inmiddels werd ook Fluvius opgeroepen om het probleem op te lossen. De bewoners van het appartementsgebouw mochten al snel terug naar binnen.