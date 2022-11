Bewoonster Denise Declercq stelt tentoon in De Bottelarij

Van 1 tot 20 november organiseert wzc De Bottelarij een tentoonstelling met schilderijen van bewoonster Denise Declercq.

Denise is 89 en was vroeger woonachtig langsheen de Lichterveldestraat. Ze is volledig autodidact wat de schilderkunst betreft. Haar schilderijen zullen opgesteld worden langs de binnenkant van het gebouw op het Brouwersplein, maar ze worden naar buiten gericht. Zo kan iedereen coronaproof van de tentoonstelling komen genieten.

Er wordt ook een wandeling aan gekoppeld die loopt van de kerk via het Brouwersplein naar de Beuk. Op maandag 31 oktober om 15 uur werd de tentoonstelling officieel geopend en mocht Denise zelf het lintje doorknippen, in aanwezigheid van al haar medebewoners. Naast Denise zien we op de foto ook haar dochter en zoon Carine en Laurens Vantoest, alsook directeur Matthias Firlefyn , animatieverantwoordelijke Geert De Paepe en schepen van cultuur Rik Waeyaert. Meer informatie en uitleg over de kunstwerken vindt je aan de balie van wzc De Bottelarij. (JDK)