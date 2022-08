Bewonersplatform Abele opent droomplein: “Genieten in L’Abelle vue’

Het bewonersplatform van Abele zet zich al enkele jaren in om een ontmoetingsplaats in het dorp te creëren voor alle Nederlandstalige en Franstalige inwoners. Hun droomplein werd afgelopen weekend feestelijk geopend. Het plein kreeg de naam L’Abelle vue.

Het plein dat het bewonersplatform van het grensdorp Abele realiseerde, strekt zich uit over de landsgrens heen. Op een terrein van 3600 m² in de Rue du Cassel, op Frans grondgebied achter en naast de kerk, werden verschillende zones gerealiseerd: een picknickplaats, een gemeenschappelijke tuin, een speel- en petanqueterrein en een natuurontdekkingsgebied. In maart werd de eerste spadesteek voor het Droomplein georganiseerd onder de vorm van een haagplantdag.

“Het plein kreeg de naam L’Abelle vue. Het komt van ‘la belle vue’ en dat betekent het mooie zicht. De naam werd voorgesteld door een inwoner, nadat we een poll lanceerden op sociale media in de zoektocht naar een nieuwe naam”, zegt Heidi Verstraete. Samen met Eveline Huysentruyt, Charlotte Rubrecht en Sofie Vandenaweele zet ze haar schouders onder het Bewonersplatform Abele.

Gezellig samenzijn

“Op het pleintje staan wilgenhutten, een petanquebaan en een heksenhuisje met glijbaan. Daarnaast is er ook een schommel en enkele bankjes. Er staan ook moestuinbakken die door de inwoners van Abele mogen gebruikt worden. Ook een vrij podium kreeg een plaatsje op het plein.” Er is een fietsenstalling en overdekte stalling waar nog infoborden komen.

“Het is de bedoeling om buren, familie en vrienden samen te brengen uit België en Frankrijk. Samen even petanquen, picknicken en gewoon gezellig samenzijn. Ook VBS De Kleine Prins uit Abele, Chiro Abele en andere verenigingen mogen het pleintje gebruiken voor activiteiten die passen in het landelijk karakter van Abele.”