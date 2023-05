Bewonersgroep De Barakken fleurt buurt op met bloembakken

In het kader van de burgerbudgetten van de stad Menen werd het voorstel gekozen om met bloembakken de straten in de Barakken een beetje meer kleur te geven.

Het wijkcomité Bewonersgroep De Barakken gaven de bewoners van alle straten rond het kerkplein de mogelijkheid om een bebloemde bloembak op de vensterbank te plaatsen. Deze groep heeft als doel om een vreedzame brug te slaan tussen al de kleurrijke bewoners in De Barakken. De samenhorigheid van De Barakken in ere houden door er een gezellige en zorgzame buurt van te maken dragen ze hoog in de vaandel. Daarom investeren ze graag in projecten en evenementen om de ontmoeting tussen al deze bewoners te bevorderen en met kleurrijke vensterbanken springt deze actie nu nog meer in het oog.

Bloembakken

De bloembakken werden gratis ter beschikking gesteld aan iedere bewoner die dit wenste. Het enige wat men zelf moet betalen is een beetje regenwater voor de dorstige bloemetjes. Op maandag 8 mei werden aan de St-Jozefskerk een kleine 800 bloemen geplant in een 150-tal bloembakken. Een bonte groep vrijwilligers plaatste dan in de loop van de dag de bloembakken op de vensterbanken van al wie zich inschreef. Er werd geen waarborg gevraagd en moest de bloembak sneuvelen door vandalisme, dan doet men aangifte bij het buurthuis Ravelijn.

Begin oktober worden de bloembakken terug opgehaald. De aarde en bloemen vliegen dan netjes op de composthoop. Er kunnen nog steeds enkele bloembakken aangevraagd worden via pascal.poot@outlook.com of via 056 51 74 10. (NVM)