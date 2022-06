Bewoners WZC Van Zuylen kunnen gezellig vertoeven in dwaallounge

Een vijftal jaar geleden richtte WZC Van Zuylen in Sint-Kruis de thematuin ‘Minhof’ in. Naast die belevingstuin met o.a. een moestuin en een insectenhotel, kan men nu ook met ‘Onzen Of’ pronken: een dwaallounge, waar de bewoners tot rust kunnen komen of gewoon gezellig vertoeven.

“Dit stukje heringerichte tuin is toegankelijk voor alle bewoners van het woonzorgcentrum en kan ook veilig gebruikt worden door bewoners met dementie en dwaalgedrag. Personeelsleden die dat wensen, mogen er gewoon pauzeren. Het toffe is dat we zo een minder fleurig buitenhoekje van het WZC, in een uitnodigend kleedje hebben gestoken. Dankzij ‘Onzen Of’ komt de tuin nu helemaal tot leven”, zegt Marijke Dobbels, directeur WZC Van Zuylen.

“Vroeger was die tuin gewoon de doorloop naar de parking. Voor de bewoners die vanuit hun kamer naar de tuin keken, was het een sombere plek. Op sociale media van sommige scholen zagen we leuke projecten, die lieten zien hoe men zo’n plek kon opvrolijken. We zijn toen naar de directie gestapt en die heeft haar volledige medewerking gegeven”, aldus verpleegkundige Shesna Roose, die samen met woon- en leefbegeleider Veerle Gilté de trekker is van het project.

Kunstwerk met focus op Brugse torens

Voor de aankleding en inrichting van de dwaallounge werd er nauw samengewerkt met het vijfde jaar KSO Vrije Beeldende Kunsten van het Technisch Instituut Heilige Familie te Brugge, in de volksmond de Maricolen, en de technische dienst van Mintus.

Donderdagmorgen werd op de officiële opening van ‘Onzen Of’ een kunstwerk ingehuldigd, gemaakt door de studenten van de Maricolen. Léon-Remi Desmet uit Hooglede tekende voor het ontwerp, de uitvoering gebeurde samen met zijn medestudenten. “Op de panelen zijn de zeven torens van Brugge te zien. Door die herkenbaarheid is het kunstwerk dan ook passend voor de doelgroep”, zegt leerkracht Martine Debuf.

“De woonzorgcentra van Mintus garanderen niet alleen kwalitatieve ouderenzorg. We bieden hier ook een plek aan waar huiselijkheid en duurzaamheid en verbondenheid centraal staan. De bewoners en bezoekers van WZC Van Zuylen kunnen dit gevoel ten volle beleven in ‘Onzen Of’. De ingerichte dwaaltuin is een waardevolle aanvulling op de groene omgeving”, aldus schepen Pablo Annys. (CGRA)