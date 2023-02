Bewoners wzc Noordhinder in Heist krijgen meer inspraak in maaltijden

Net als drie andere woon-zorgcentra in West-Vlaanderen krijgt ook De Noordhinder in Heist ondersteuning door een coach om het zogenaamde Tubbe-model, dat focust op inspraak en participatie, toe te passen. “In de eerste plaats willen we de bewoners meer inspraak geven in de maaltijden”, zegt zorgmanager Johan Verfaillie.

Woon-zorgcentrum De Noordhinder in Heist, deel uitmakend van welzijnsvereniging Het Dak, is een van de vijfendertig woon-zorgcentra in België die dit jaar via de Koning Boudewijnstichting coaching ter waarde van 5.000 euro krijgen om het Tubbe-model in te voeren. “Dit model werd uitgedacht door een Noorse pedagoge en voor het eerst volledig toegepast in het Zweedse Tubberödshus, vandaar dus de naam”, zegt Johan Verfaillie, zorgmanager bij De Noordhinder.

Familieleden bevragen

“Het is eigenlijk vooral een participatiemodel voor de seniorenzorg dat er voor moet zorgen dat zowel bewoners, hun familie als personeel zich goed voelen bij de organisatie van het leven en werken in het woon-zorgcentrum. Wij werkten al min of meer wel in die richting. Het is dus niet zo dat we op dat vlak van nul moeten starten, dan zouden we toch echt niet goed bezig zijn. Ook bij dementerende bewoners is er trouwens een vorm van participatie, namelijk door de familieleden te bevragen naar hun wensen en verlangens die ze al hadden toen ze nog helder van geest waren. We hielden al eerder bijeenkomsten waarbij ook de familie welkom is, bijvoorbeeld om samen iets te vieren en dan koppelen we daar ook een info- en participatiemoment aan.”

Overleg met coach

Het woon-zorgcentrum De Noordhinder telt 155 bewoners, verdeeld over vier grote en een kleinere afdeling, ingedeeld volgens de verdiepingen. “Met het uitrollen van het Tubbe-model willen we inspraakmomenten per afdeling gaan organiseren en daar gaan we dus ook de familieleden van de bewoners bij betrekken. Dat zal vlotter lopen dan iedereen op één moment tegelijkertijd uit te nodigen. Mensen durven zich meer uitspreken in kleinere groepen”, legt Johan uit. “In maart hebben we een eerste overleg met de coach, een persoon die dit Tubbe-model uiteraard door en door kent en en ook een grote expertise heeft in de seniorenzorg. We zullen alvast een begeleidingsteam samenstellen met daarin vertegenwoordigers van alle disciplines, dus de verpleging, de zorgkundigen maar ook de ergotherapie en het animatieteam. Dit team zal bewoners, familie en medewerkers rond de tafel brengen. Een eerste belangrijk item zijn de maaltijden. We voelen heel goed aan dat dit toch wel belangrijk is voor onze bewoners. Hiervoor zullen we dus een vorm van inspraak organiseren.”

Positieve vibe

“Mijn hoop is dat het werken rond dit Tubbe-model ook een voor een positieve vibe zal zorgen, dat het enthousiasmerend werkt voor iedereen die hier verblijft, werkt en over de vloer komt. Door wat er de voorbije jaren allemaal media komt – coronaperikelen, personeelstekort,… – heerst er een te negatieve sfeer rond de ouderenzorg. Het is nu inderdaad moeilijk om nog personeel te vinden en dat kunnen we ook maar keren als we zelf vanuit de sector ook een positieve boodschap brengen.” (PDV)