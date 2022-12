Bewoners wzc Hardoy in Ardooie proeven lokale honing

Nu de winter voelbaar in het land is, is het niet vanzelfsprekend voor bewoners van woonzorgcentra om te genieten van de natuur. Daarom pakten Natuurpunt De Torenvalk en wzc Hardoy het net iets anders aan deze week. In plaats van naar buiten te gaan om de natuur te zien, bleven de bewoners binnen om natuur te proeven.

In de winter hebben heel wat mensen last van verkoudheden en keelpijn, een oud medicijn is een lepeltje honing of wat melk met honing. Tijdens een workshop van Natuurpunt De Torenvalk konden bewoners maar liefst zeven verschillende soorten honing proeven. Vier honingsoorten kwamen uit de streek: Ardooie, Lichtervelde, Gottem en Dentergem (imker Withouck Lijsterstraat 19 in Ardooie , Brecht Vandenberghe in Dentergem , imker Jef Nollet Ardense-Jagerstraat 17 Gottem en imker Marc Dely, Klinkestraat 9 te Lichtervelde). En er waren ook nog drie speciale soorten: boshoning uit de Ardennen (imkerij Withouck), Eucalyptushoning en dennenhoning (verkregen via het Bijenhof in Bissegem).

Interessante informatie

Tussendoor werd uitleg gegeven over het leven van de honingbij en het werk van de imker. De bewoners kregen ook de kans om een geslingerd bijenraam, bijenkast en -korf, wasramen, honingzalfjes, … van dichterbij te bekijken en aan te raken. “De natuur zit toch wonderlijk in elkaar, je leert iedere dag iets bij!” lachte Odette, bewoner in WZC Hardoy

“Onze bewoners genoten van de uitleg, het dichtbij bekijken van het imkermateriaal en bijenproducten maar vooral van het proeven!”, zei Sarah Devolder ergotherapeut bij WZC Hardoy. Deze workshop ging door in het kader van het Leaderproject Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur.