Bewoners woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke rondgevoerd met oldtimers: “Dit is voor ons een hoogdag”

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke, bij Roeselare, beleefden donderdag een onvergetelijke namiddag. 23 oldtimers voerden meer dan 40 senioren doorheen de stad. Daarbij reden de wagens langs de plaatsen waar de bewoners vroeger woonden. “Onze vroegere woning is afgebroken, maar dit is voor mij toch een enorm speciale namiddag. Mijn man was garagist en daardoor ben ik ook een enorme liefhebber van oude wagens”, aldus Marie-José Demeulenaere (85) die zienderogen genoot van het evenement.

Nadat de bewoners van woonzorgcentrum De Zilverberg en woonzorgcentrum De Waterdam in het verleden reeds genoten van een dergelijk initiatief, was het donderdag de beurt aan de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Henricus uit Rumbeke om plaats te nemen in de passagierszetels van een oldtimer. “Dit is voor ons een hoogdag. We zijn eens buiten en mogen dan nog eens plaatsnemen in een mooie auto”, aldus Marie-José Demeulenaere (85).

Zij woont in de flatjes verbonden aan het woonzorgcentrum. “Mijn man was garagist. Door hem ik ook een passie voor mooie auto’s. Ik wist ook altijd de ‘vitessen’ zitten.”

Marie-José mocht samen met haar goede vriendin Leona Degryse (91) plaats nemen in een cabrio. Beiden sloegen een sjaal rond zich om zeker geen koud te hebben. De chauffeur voerde hen onder andere langs de voormalige woonplaats van Marie-José. “Onze voormalige woning langs de Diksmuidsesteenweg is inmiddels afgebroken, maar ik vind het wel fantastisch dat we er nog eens passeren. Dat brengt heel veel mooie herinneringen naar boven.”

Leden van verschillende clubs

In totaal werden 23 olditmers ingeschakeld om de bewoners rond te voeren. Oldtimerfanaat Danny Cracco uit Roeselare, die ook al alles regelde rond het evenement in de woonzorgcentra De Zilverberg en De Waterdam, sprak daarvoor zijn kenniskring aan. “Leden van verschillende clubs zijn hier aanwezig om de senioren een onvergetelijke dag te bezorgen.”

In totaal stapten meer dan 40 bewoners van Sint-Henricus in voor een twee uur durende tocht. “Die brengt hen langs hun voormalige woonplaats.”

De oldtimers reden onder andere door het centrum van Roeselare, maar doorkruisten ook onder andere deelgemeente Oekene en buurgemeente Oostnieuwkerke.